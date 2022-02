A fost părăsit de sotie și renegat de Hollywood după acuzații de viol și canibalism. Ce se întâmplă acum cu Armie Hammer

În urmă cu doi ani, Armie Hammer era unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood și avea o imagine de familist convins - un soț devotat și un tată grijuliu cu copiii săi. Asta până când în presă au apărut informații despre comportamentul său sexual deviant. În scurt timp soția l-a părăsit, iar Hollywood-ul l-a renegat.

În tabloide au apărut informații conform cărora Armie Hammer și-ar fi înșelat soția, Elizabeth Chambers, cu numeroase femei, este praticant de BDSM și are fantezii legate de canibalism, după cum ar fi arătat unele mesaje pe care le-a trimis partenerelor sale. În plus, actorul a fost acuzat și de viol.

În ciuda acuzațiilor, Armie Hammer și avocatul lui au negat vehement că așa ceva s-ar fi întâmplat.

A trecut un an de la aceste acuzații și din momentul în care soția l-a părăsit. Elizabeth Chambers s-a declarat atunci “șocată, cu inima frântă și devastată”. Acum însă Daily Mail scrie că aceasta este dispusă să îi acorde o a doua șansă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Între timp, Hammer a fost internat la o clinica unde și-a tratat dependența de sex, alcool și alte substanțe nocive.

Dacă soția e dispusă să facă un compromis, șefii de la Hollywood nu îl iartă. Acesta a fost eliminat din toate evenimentele promoționale ale noului său film, Death on the Nile, unde are rolul principal alături de Gal Gadot.

Acesta ar fi trebuit să apară și în comedia romantică Shotgun wedding alături de Jennifer Lopez, dar a fost înlocuit de Josh Duhamel. De atunci nu a mai fost implicat în niciun proiect cinematografic.