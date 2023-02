A fost una din cele mai frumoase femei din lume, dar după ultimele intervenții e de nerecunoscut. Cum au surprins-o paparazzii

Blondă, ochi albaștri, chip de păpușă și o siluetă de fotomodel – Denise Richards a fost una dintre marile frumusti de la Hollywood… și este încă, doar că, după cea mai recentă intervenție estetică, chipul actriței arată deformat și nenatural.

Din dorința de a tine pasul cu noul trend de la Hollywood - și anume că la 50 de ani trebuie să arați ca la 30, tot mai multe vedete apelează la diverse proceduri estetice, nu toate reușite. Denise Richards a fost surprinsă de paparazzii cu buzele deformate și cu o înfățișare obosită.

Sursa foto: PROFIMEDIA

La 51 de ani, Denise Richards și-a deschis cont pe platforma pentru adulți Only Fans și are deja o fană înfocată în Tori Spelling. Interpreta Donnei din serialul “Beverly Hills” a mărturisit că a devenit dependentă de profilul lui Denise și că în două zile a “spart” 400 de dolari. Tori a mărturisit că și-a făcut cont cu un nume fals, ca să o “spioneze” pe Denise, cu care e prietenă de ani de zile.

Denise Richards și-a deschis contul la scurt timp după fiica ei, Sami, și-a făcut unul, la numai 18 ani. Atunci tatăl fetei, celebrul Charlie Sheen, a protestat public față de acest lucru.

“Asta nu s-a întâmplat sub acoperișul meu. Are 18 ani acum și locuiește împreună cu mama ei. Nu sunt de acord cu asta, dar cum nu am cum să o împiedic, am rugat-o să fie decentă, creativă și să nu își sacrifice integritatea”, a spus atunci Charlie Sheen.

Mama ei, Denise Richards, și-a spus și ea părerea: “Sami are 18 ani, iar decizia ei nu are legătură cu casa în care locuiește. Tot ce pot face că părinte este să o ghidez și să am încredere în judecata ei, dar ea face propriile alegeri.”

Denise Richards era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lui Charlie Sheen când și-a dat seama că nu mai poate tolera stilul de viață haotic al soțului său. Denise și-a dat seama că Sheen, cunoscut pentru aventurile sale extraconjugale și pentru pasiunea pentru alcool și petreceri, nu poate să își îndeplinească așa cum trebuie îndatoririle de tată.

Sheen și Richards s-au căsătorit în 2002, după ce au jucat împreună în "Good Advice" și "Scary Movie 3". Au împreună doua fiice, Sam, născută în 2004, și Lola, născută în 2005.