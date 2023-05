A început Romanian Creative Week. Surprizele din primul weekend al evenimentului de la Iași, cu peste 100 de evenimente

S-a dat startul celei de a treia ediții Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care se desfășura la Iași în perioada 19 – 28 mai 2023. Zece zile, peste 100 de evenimente, semnate de 1.000 de creativi români și străini, expoziții, show-uri de modă și de arte vizuale, concerte, un festival de film și unul de dans, conferințe și workshop-uri pe teme inovative, acestea sunt doar câteva dintre atracțiile ediției din acest an.

Festivalul debutează vineri, 19 mai, cu o serie de vernisaje, care vor avea loc în Palatul Culturii, Palatul Braunstein, Piața Unirii, câteva din locațiile centrale pe care ieșenii le pot vizita în următoarea perioada, pentru a admira lucrările artiștilor talentați din România și din străinătate.

Vineri, 19 mai, începând cu ora 14.00 va avea loc vernisajul lucrării A Walk in the Park (O Plimbare în Parc) realizată de artistul vizual și scenograful Cristian Rusu, lector dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Aceasta pune lupa pe ruinele vieții cotidiene, provocate inclusiv de evenimente teribile precum cutremure și războaie, fiind a doua lucrare expusă în cadrul RCW de platforma critică de artă Manifest of Now.

Manifest of Now, curatoriat de Marlene Herberth, a debutat anul trecut, în cadrul Romanian Creative Week 2022, cu lucrarea The Movable Circle (Cercul Mişcător), aparținând artistului Nikita Kadan, din Kiev. Lucrarea, cu un puternic mesaj public, atrăgea atenția asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și invită la reflecție asupra pericolului aflat în apropiere.

„A Walk in the Park” este denumirea aleasă în mod ironic de creatorul ei, artistul și scenograful Cristian Rusu, pentru un labirint alcătuit din ruine. Expoziția se vrea a fi o privire contemplativă către ruinele din noi, într-o lume în care ruinele devin o componentă primordială e existenței. Cutremurul din Turcia, războiul din Ucraina sunt doar două dintre ruinele recente care ne-au impresionat pe toți.

Instalația propusă de Cristian Rusu nu face altceva decât să ne ducă către o stare de contemplare sinceră a ceea ce e în exterior pentru a ajunge acolo unde contează: în noi. „Ceea ce se va întâmpla în Piața Unirii constă în instalarea unui labirint în perimetrul respectiv, sigur, cu limite ergonomice. Labirintul este funcțional, în sensul că intri printr-o parte și ieși prin alta, dar ideea labirintului este că va fi construit din ruine, din bucăți de la demolări. Nu avem pereți ficși, ci pereții vor consta din restul de la demolări. Ideea ruinelor și ideea labirintului sunt cele două idei care mă bântuie de mult, ca artist și iată, mi s-a oferit oportunitatea de a le pune laolaltă și de a materializa o instalație.

Titlul lucrării “A Walk in the Park” este unul ironic, până la urmă, pentru că vorbim de ruine și ruinele ne cam înconjoară, fără să ne dăm seama. Când am gândit proiectul erau și ruinele din Turcia, și ruinele războiului din Ucraina, și până la urmă, sunt ruine din interiorul nostru, pe care trebuie să știm să le privim cu sinceritate și să umblăm cu grijă cu ele. Ruina, până la urmă, înseamnă deconstrucție și perspectiva reconstrucției.”, explică artistul Cristian Rusu.

Tot în cadrul primei zile de evenimente va avea loc, de la ora 17.00, în incinta Palatului Culturii vernisajul expoziției Humanity on Display, care prin pictură, sculptură, grafică și instalație rescrie povestea umanității. Expoziția curatoriată de criticul de artă Maria Bilașevschi și de artistul Felix Aftene este un fragment al unei fresce care prezintă viața, dar cea din interiorul ființei umane.

Organizată în cadrul secțiunii Innovation&Digital, susținută de Amazon expoziția Heritage Re:coded 2.0 va avea vernisajul vineri, 19 mai, de la ora 18.00. Expoziția curatoriată de designerul vestimentar Lana Dumitru și de arhitectul Vlad Țenu prezintă ultima colecție a Studioului Foraeva, axată pe reimaginarea tradiției și a meșteșugurilor viitorului prin prisma dezvoltării tehnologiei și a științei informatice. Astfel, colecția conține rochii, ii, broderii și cusături cu motive tradiționale, toate realizate printr-o tehnologie de printare 3D.

Expoziția Impatiens Tremens, parte a secțiunii Arts & Crafts, care se va desfășura în perioada 19 – 28 mai, la Baia Turcească aduce împreună artiștii români, dar și din Italia și Marea Britanie – pictori, sculptori, fotografi, meșteșugari, care îmbină materialele naturale și tehnicile tradiționale cu inteligență artificială sau chit de mașini.

Vernisajul expoziției, curatoriată de arhitecta Elena Viziteu-Ionescu și de Marlene Herberth, parte a studioului KraftMade, va avea loc în 20 mai, de la ora 16.00. Tot în cadrul secțiunii Arts & Crafts va avea loc expoziția Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea, unde lucrările a opt artiști români din generații diferite vor fi expuse la Palatul Culturii și vor oferi un adevărat spectacol de pictură, sculptură, desen, grafică, video sau fotografie. Metafora, „actorul” principal al expoziției, joacă un rol decisiv, care provoacă și, totodată, care fascinează imaginația publicului. Expoziția poate vizitată în perioada 19-25 mai, vernisajul expoziției curatoriată de Bogdan Iancu va avea loc sâmbâta, 20 mai, începând cu ora 18.30.

Sâmbătă, 20 mai, începând cu ora 16.00, va avea loc vernisajul expoziției Diacronia, curatoriată de Marian Pălie. Este vorba despre o expoziție care va găzdui lucrările a 23 de artiști români și străini, ce va încânta publicul prin pictură, instalații audio-video, design de obiect, grafică 3D și sculptură.

Ca și expoziția Sincronia, care a fost prezentată în cadrul Romanian Creative Week 2022, Diacronia (gr. dia „de-a lungul”, chronos „timp”) este o formă de arhivare a teritoriului creativității, un scurt compendiu de conflict cultural și estetic, un limbaj al stărilor recente, dar și o topografie a prezentului.

Moldova Film Festival va începe vineri, de la ora 19.00, cu proiecția filmului Here, care a câștigat, în februarie, competiția Encounters din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. În sală va fi prezent Ștefan Gota, actor de origine română stabilit în Belgia.

Moldova Film Festival va avea și un moment comemorativ pentru Teo Corban, la care se vor alătura fiica artistului, actrița Ioana Corban, și colegi de-ai săi de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

În incinta Palatului Braunstein echipa Jazz in the Park va da startul Music Gallery un amplu evenimentul, care îmbină expoziții, concerte, audiții, lecții de muzică pentru publicul larg. Vernisajul evenimentului va avea loc sâmbătă, 20 mai, cu un concert Liv Hauge Trio. Seara va continua cu o vizită la Croitoria de Șoturi, unde un designer, un sculptor și un arhitect au pregătit o instalație artistică, într-un spațiu neconvențional. Vernisajul instalației va avea loc începând cu ora 16.30.

Tot vineri, 19 mai, se va da startul săptămânii NeMO, programată în perioada 19 – 25 mai, ce se va desfășura în Amfiteatrul & Grădinile Palas, precum și în alte locații din oraș. Evenimentul dedicat muzicii va cuprinde și o seară Vocea României Live, precum și o tabără de creație muzicală, organizată de Universal Music România.

De asemenea, vineri, 19 mai, vor concerta BLANCO, COMANN și GSA, tânăr talent de pe scena urbană românească, precum și MAIDAN, primul producer de trap din România, prezent în hip-hop-ul românesc de peste 20 de ani. Show-ul Urban Take Over va avea loc în Amfiteatrul & Grădinile Palas, între orele 17.00 – 23.00.

Sâmbătă, 20 mai, va avea loc concertul trupei Vama, iar în deschiderea concertului vor cânta Winael Baldus și Iulian Nunuca, iubiți de public de pe scena Vocea României. Distracția va continua la NeMO, duminică, 21 mai, cu Dj CS84 și solistele Lia și Paulina, cunoscută ca „fetița de milioane a României”. Concertele vor avea loc în Amfiteatrul & Grădinile Palas, iar biletele pot fi achiziționate de pe IABILET.RO.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti. Programul integral al RCW 2023 poate fi accesat aici: https://romaniancreativeweek.ro/program/

