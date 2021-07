A lăsat prosopul jos ca să-și surprindă urmăritorii. Cum arată corpul lui Jailyne Ojeda

Mexicanca Jailyne Ojeda se află printre cele mai cunoscute modele cu forme voluptoase de pe Instagram. Cu peste 13 milioane de urmăritori, aceasta susține că are posteriorul mai generos decât al lui Kim Kardashian.

În vârstă de 23 de ani, Jailyne a depășit-o, la numărul de fani, chiar și pe rusoaica Anastasiya Kvitko, devenită celebră pentru formele sale.

Recent, Jailyne a postat un video provocator, în care lasă prosopul jos, dar spre dezamăgirea unora ea poartă lenjerie intimă. Cu toate aceastea, filmulețul a adunat nu mai puțin de 500.000 de like-uri.



Un alt video, în care tânăra latino poartă un costum de baie alb, le-a aprins imaginația fanilor, care i-au răspuns cu mii de comentarii. ”Ești cu adevărat visul oricărui bărbat Jailyne!”, „Ești una dintre cele mai sexy femei din lume”, ”Ești reală?”, au fost doar câteva dintre mesajele primite.

În ciuda aparențelor, Jailyne se descrie drept o fire retrasă, care nu este adepta petrecerilor. De asemenea, modelul nu are cont pe Only Fans.

„Nu fumez, nu beau alcool, nu merg la petreceri decât dacă este una de familie. Sunt o fire pozitivă și nu renunț niciodată, am trecut prin multe obstacole, dar am stat mereu în picioare și am continuat să lupt pentru a merge mai departe. Cred cu tărie în Karma și de aceea știu că tot ceea ce facem, fie că este bine sau rău, revine la noi. Îmi place foarte mult să ajut oamenii. Sunt o prietenă, o fiică și o soră foarte bună și sper că într-o bună zi oamenii mă vor cunoaște pentru cine sunt cu adevărat ca persoană și nu doar pentru că sunt un model cu un corp frumos”, se descrie Jailyne pe Instagram.



Sursă foto/ Instagram jailyneojeda

