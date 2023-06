A murit Leon Louis Palter, un cunoscut actor care a jucat în filmul Titanic

Leon Louis Palter, actorul care a jucat rolul lui Isidor Straus în celebrul film Titanic, regizat de James Cameron, a murit la vârsta de 94 de ani, fiind bolnav de cancer la plămâni.

Leon Louis Palter apare într-o secvență foarte cunoscută din Titanic, cea în care stă îmbrățișat în pat cu soția sa, Ida, în timp ce nava se scufundă.

Andy Vermaut shares:Lew Palter, Actor in Titanic, Dead at 94: He portrayed Isidor Straus in James Cameron's blockbuster film.

Lew Palter, Actor in Titanic, Dead at 94

