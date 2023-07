A murit Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles

Randy Meisner, unul dintre membrii fondatori ai trupei Eagles și vocea hitului din 1975 "Take It to the Limit", a încetat din viață în ziua de miercuri, la vârsta de 77 de ani, în urma unor complicații provocate de o afecțiune pulmonară.

Conform primelor informații, se pare că artistul a pierit din cauza unor complicații legate de o boală pulmonară cronică. Membrii legendarei trupe rock au subliniat importanța lui Randy în cadrul formației The Eagles și contribuția esențială pe care a avut-o la succesul timpuriu al acesteia.

„Trupa The Eagles anunță cu părere de rău că membrul fondator, basistul și vocalistul Randy Meisner a murit pe 26 iulie, în Los Angeles, la vârsta de 77 de ani, din cauza complicațiile cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică”, a anunțat trupa pe site-ul lor oficial.

De-a lungul anilor, basistul a trecut prin diverse probleme de sănătate, tragedii personale și afecțiuni medicale. El fusese diagnosticat anterior cu tulburare bipolară și avea probleme serioase legate de consumul de alcool. De asemenea, în 2016, artistul a trecut printr-o perioadă foarte dificilă din viața sa, când soția sa, Lana Rae Meisner, s-a împușcat accidental și a decedat.



Randy Meisner și parcursul său muzical



Chiar și în ciuda transformării trupei Eagles de la country rock la hard rock, Meisner a întâmpinat dificultăți în a se adapta la faimă și stilul de viață al turneelor. În cele din urmă, el a părăsit trupa în 1977, după o dispută cu colegul său Glenn Frey, în timpul unui concert la vârful popularității lor. A fost înlocuit de Timothy B. Schmit, care a rămas cu trupa până în 1994.

Înainte de a se alătura trupei Eagles, Meisner a fost basist pentru trupa Poco și a cântat și a fost vocalist în trupa Stone Canyon Band a lui Rick Nelson.

„Ca basist inițial al grupului country-rock, Poco, Randy a fost în fruntea revoluției muzicale care a început în Los Angeles, la sfârșitul anilor '60. Rany a contribuit la succesul timpuriu al trupei Eagles”, a mai fost scris pe site.

Sursă foto: Getty