A murit Tina Turner. Un apropiat al artistei de 83 de ani a confirmat vestea tristă

Tina Turner, legendara cântăreață supranumită Regina Rock’n Roll, a murit la vârsta de 83 de ani, la reședința ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția. Un purtător de cuvânt al artistei a confrmat decesul artistei.

Într-o declarație publică, reprezentanții legali ai cântăreței au declarat: „Tina Turner, Regina Rock’n Roll a murit liniștit astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția. Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

Născută în SUA la 26 noirmbrie 1939, Tina Turner a fost una dintre cele mai iubite cântărețe rock. A fost inegalabilă pentru carisma ei de pe scenă și pentru un șir de hituri, inclusiv The Best, Proud Mary, Private Dancer și What's Love Got to Do With It.

Pe conturile de socializare ale legendarei artiste a fost publicat anunțul:

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a Tinei Turner. Cu muzica ei și pasiunea ei nemărginită pentru viață, ea a vrăjit milioane de fani din întreaga lume și a inspirat vedetele de mâine. Astăzi ne luăm rămas bun de la o prietenă dragă care ne lasă pe toți cea mai mare lucrare a ei: muzica ei. Toată compasiunea noastră sinceră se îndreaptă către familia ei. Tina, ne va fi tare dor de tine”, a fost mesajul de pe Instagram.





Tina Turner își pregătise înmormântarea încă de acum 5 ani. Artista trecuse printr-un transplant de rinichi care nu a mers conform așteptărilor. Din această cauză, cântăreața era pregătită pentru moarte. În 2016 a fost diagnosticată cu cancer intestinal, aceasta fiind boala care a chinuit-o ani în șir.