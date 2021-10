A petrecut seara într-un bar, iar a doua zi a descopeit că are o înțepătură de ac în picior. Ce i-au spus medicii

O tânără din Marea Britanie a făcut o descoperire șocantă, după ce a petrecut o seară într-un bar. Aceasta a sesizat dimineața că avea o înțepătură de ac în picior.

Tot mai multe femei cad pradă violatorilor, care folosesc o metodă periculoasă: injectarea victimelor în baruri sau cluburi.

Isabella crede că și ea a fost o țintă, după ce și-a petrecut seara într-un bar, iar a doua zi a observant o înțepătură de ac în picior. Aceasta a intrat în panică după ce a urmărit știrile și a aflat că multe femei au drogate în cluburi de noapte și petreceri, fiind injectate fără voia lor.

Tânăra a făcut un filmuleț pe TikTok, arătându-le internauților înțepătura de pe piciorul ei, însă nu își amintește mare lucru din seara în care a ieșit.

După ce a văzut la știri cazul unei fete care a pățit același lucru, Isabella spune că are o înțepătură similară. „M-am trezit cu asta și nu știam ce este. Am fost într-o seară în bar și am ajuns acasă, am avut aceeași vânătaie, încă o mai am. Să vă arăt. Este pe picior, este ca o înțepătură cu vânătăi în jurul ei. Și habar nu am ce este și nu-mi amintesc nimic."

"Am crezut că am căzut și m-am învinețit. Este adevărat? Se întâmplă asta cu adevărat?”, i-a întrebat aceasta pe internauți, vizibil afectată de cele întâmplate.

După postarea clipului, Isabella a spus că a mers la doctori pentru un control: „Au spus că nu pot face nimic momentan și să mă întorc în trei luni pentru a verifica dacă am HIV”.