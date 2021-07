A pierdut zeci de mii de euro de dragul lui Britney Spears. Eroarea minoră care a dat totul peste cap

Karl Baxter voia să facă o afacere de pe urma celebrei Britney Spears, însă a aflat recent că are o gaură imensă în buget din cauza unei erori minore.

Britanicul Karl Baxter este managerul unei platforme de comerț online și fan al cântăreței Britney Spears . Din această postură s-a gândit să facă niște bani frumoși, comandând unei fabrici să-i livreze 10.000 de tricouri personalizate.

Articolele vestimentare ar fi trebuit să aibă inscripționat mesajul #FreeBritney. Însă, tricourile sale nu au fost personalizate așa cum și-a dorit. Două litere poziționate greșit, una lipsă și alta în plus au făcut ca mesajul să fie #FreeBrittany.

„Când comanda a ajuns la depozit, nu mi-a venit să cred”, a dezvăluit omul de afaceri pentru metro.co.uk .

El voia să vândă tricourile cu 13 euro/bucata, însă acum se roagă de clienți să le cumpere cu 4,6 euro/bucata.

Karl Baxter a făcut acestă comandă după ce a văzut amploarea mediatică uriașă a scandalului iscat între Britney Spears și tatăl ei. Artista se străduiește de ani buni să scape de sub tutela tatălui și să preia controlul asupra averii sale.

„Când am văzut agitația mediatică din jurul lui Britney, care se lupta pentru tutelă, am vrut să fac ceva ca să ajut – deși a fost un șoc când am văzut că tricourile nu aveau mesajul corect”, a mai spun bărbatul.

Karl Baxter speră ca fanii artistei să continue să sprijine mișcarea FreeBritney, cu donații pentru menținerea site-ului dedicat. Dacă tricourile ar fi avut mesajul corect, britanicul ar fi încasat circa 130.000 de euro, pe care i-ar fi donat cauzei. Însă, trebuie să accepte că a pierdut câteva zeci de mii de euro cu imprimarea unor tricouri care nu vor folosi nimănui.

