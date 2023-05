A rămas îngrozită! Ce a pățit o femeie după ce și-a spart un coș de pe nas

O femeie în vârstă de 52 de ani a rămas îngrozită după ce și-a spart un coș de pe nas. Iată ce a pățit femeia!

Michelle Davis a găsit un punct roșu pe nas în aprilie 2022, însă nu i-a acordat importanță până când nu a început să simță un discomfort din ce în ce mai mare. Crezând că este un coș, aceasta a stors umflătura, gest care a înrăutățit situația, întrucât rana nu înceta să sângereze. Preocupată, femeia s-a dus la medic unde a aflat că suferă, de fapt, de cancer.

"M-am gândit "cum să am un coș la 52 de ani?". O să treacă - îmi tot spuneam. Se umfla și apoi se diminua din nou. Îmi amintesc că am strâns-o (n.r umflătura) și nu a ieșit nimic. Apoi a sângerat și a sângerat și a sângerat, cam o săptămână. Am fost în stare de șoc când am aflat. Nu auzisem niciodată de carcinomul bazocelular", a declarat Michelle Davis potrivit TheSun.

În urma unei biopsii, Michella a fost diagnosticată cu carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele. Ulterior, aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a extirpa cancerul și i s-a făcut o reconstrucție nazală pentru a acoperi gaura rămasă în urma operației.

În prezent, Davis se recuperează în urma operației și nu vă avea nevoie de alte tratamente.

Sursă foto: Facebook