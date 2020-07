A strâns o avere de 500.000 euro datorită bustului generos. Rhian Sugden, vedeta care își datorează faima dotărilor fizice

Rhian Sugden este poate cea mai cunoscută dintre “fetele de la pagina 3”, care au făcut istorie în publicația The Sun. Are, poate, cel mai apetisant decoleu din Marea Britanie și recunoaște că sânii săi i-au adus celebritatea. Și o mulțime de bani.

Pentru că mama natură a dotat-o cu un bust generos, Rhian Sugden a profitat cât de mult a putut. Dotările fizice i-au adus numeroase contracte de modelling, apariții la tv și în emisiuni gen reality show. Toate astea i-au adus o avere de 500.000 de euro și spune că sânii sunt “de vină”. Numai de la Celebrity Big Brother a câștigat 100.000 de euro!

Sursa foto: INSTAGRAM

Modelul britanic, care le datorează sânilor faima sa, vrea acum să îi reducă pentru că “lucrurile au scapăt de sub control”. Aceștia i-au crescut în ultimii ani de la 32 E la 32 G!

“Întotdeauna am avut cupa D sau E, dar de când m-am măritat m-am îngrășat un pic și sânii mei au explodat. Am ajuns la 32 G. Au scapt de sub control și gravitația își spune cuvântul”, spune vedeta.

Rhian Sugden, în vârstă de 33 de ani, a renunțat să mai pozeze topless în urmă cu trei ani.