A ținut totul secret! Jorge, dezvăluiri cutremurătoare despre feția lui: „Știam că urmează jihadul!”

Jorge, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din showbizul românesc, a dat dovadă de curaj și multă ambiție anul acesta la Survivor, însă parcursul său în competiție nu a fost de lungă durată. Din cauza unei accidentări grave, Faimosul a fost nevoit să părăsească jungla din Dominicană, o experiență din care a învățat să își depășească fricile și să facă față jocului psihologic.

În cadrul unui interviu recent, Jorge a vorbit atât despre conexiunea pe care a avut-o cu ceilalți concurenți din tribul său, cât și despre cum și-a reluat activitățile în momentul în care a ajuns acasă. Nu a ezitat și a vorbit și despre viața de părinte, mărturisind care a fost cel mai greu moment prin care a fost nevoit să treacă până acum.

Deși s-a făcut mai bine de un deceniu de la divorțul de Alina Laufer, Jorge nu își poate scoate din minte o imagine cutremurătoare cu fetița sa, Karina.

„Cea mai mare durere, pe lângă cea de a-l pierde pe tata, a fost atunci când am plecat de lângă Karina. Dimineața aia, când eu am decis să divorțez de mama ei și durerea pe care am simțit-o atunci, în momentul ăla, nu a trecut niciodată.

Adică în momentul în care eu m-am uitat în dimineața aia, că am plecat dimineața devreme, în 2 ianuarie, țin minte și acum. Am plecat la prima oră, înainte să se trezească ea, m-am uitat la ea și golul ăla în stomac l-am simțit mult timp de atunci. Și aia a fost una dintre cele mai mari dureri. Știam că n-o să o văd o perioadă și știam că urmează jihadul! Asta a fost acum 11 ani, au trecut mulți ani, s-a vindecat acea rană, dar nu poți să uiți”, a declarat Jorge pentru Cancan.ro.

Sursă foto: Arhivă

