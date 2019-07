A vrut un tort cu chipul lui Mariah Carey de ziua ei, însă cofetarii au greșit poza. Ce a ieșit, de fapt

O englezoaică le-a dezvăluit colegelor ei că ar vrea un tort personalizat de ziua ei. Pe prăjitura aniversară ar fi trebui să figureze chipul cântăreței Mariah Carey, însă, cumva, lucrurile au fost încurcate rău.

Siobhan, o tânără din Anglia, a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută de ziua ei. Tortul pe care și l-a dorit nu a fost tocmai așa cum l-a comandat. Colegele ei au vrut să-i facă pe plac, însă cofetarii n-au reușit să facă diferența între o vedetă și cealaltă.

Tortul trebuia să fie decorat cu chipul cântăreței Mariah Carey, din marțipan, însă angajații cofetăriei au pus poza savantei poloneze Marie Curie.

Scriitoarea canadiană Harriet Alida Lye a dezvăluit întreaga poveste, iar ghinioista sărbătorită este verișoara ei. Într-un mesaj pe Twitter, Harriet a explicat toată încurcătura.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD