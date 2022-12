Absolut emoționant! Un mesaj video al lui Steve Irwin, postat la 16 ani de la moartea lui. ”Mâine aș putea fi mort...

Recent, Robert Irwin, fiul regretatului Vânător de crocodili, a împlinit 19 ani, iar drept cadou a primit un mesaj video de la tatăl său, înregistrat înainte ca acesta să moară.

Irwin avea doar doi ani când celebrul prezentator australian Steve Irwin a murit, la vârsta de 44 de ani, după ce a fost înțepat în piept de o pisică de mare, în septembrie 2006.

Urmând exemplul tatălui său, Robert a devenit ”un luptător pentru viața sălbatică” și o figură îndrăgită în toată lumea.

Recent, Irwin a împlinit 19 ani și a primit drept cadou un mesaj video înregistrat de tatăl său, în care acesta vorbește despre nașterea fiului său și despre cum speră ca Bon să devină ”viitorul vânător de crocodili”.

În clip, Steve subliniază cât de important este să-și crească copiii astfel încât să-l moștenească în ceea ce face, menționând că ar fi ”cel mai important moment din viața mea”.

”Tot timpul sunt ceva de genul: prind crocodili, salvez animale sălbatice, fac aia, fac ailaltă. Dar când Bindi s-a născut am avut aceeași senzație, iar acum, cu micul Bob, am aceeași senzație.. Este ca și cum am fost menit să fac asta, pentru că mâine aș putea fi mort”.

După ce a urmărit clipul, Irwin - cu lacrimi în ochi- a mărturisit că este recunoscător că poate continua munca tatălui său și speră că Steve este mândru de el. ”O, prietene. M-ai făcut să plâng de ziua mea!”

