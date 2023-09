Acest cuplu a găsit secretul tinereții. Ce vârste au soții, care stârnesc admirația celor din jur

Un cuplu din Coreea de Sud pare că a găsit secretul tinereții. Se bucură de viață ca doi copii și împărtășesc imagini cu activitățile lor de zi cu zi pe rețelele sociale. Așa au devenit un exemplu pentru o comunitate impresionantă de urmăritori. Oameni din toate colțurile lumi îi felicită pentru stilul lor de viață.

Mulți rămân șocați când află vârsta lor reală. Bărbatul are 61 de ani și este CEO al unei companii, iar femeia are 56 de ani și este director la o firmă de cosmetice. Soții au o pasiune comună, cea pentru fitness. În viața lor nu există zi fără mișcare. În plus, cei doi nu-și petrec timpul la sală separat, ci mereu împreună.

Ei consideră că interesele comune și activitățile pe care le fac împreună sunt cheia unei căsnicii de durată. Stilul lor de viață și umorul cu care își prezintă filmulețele pe rețelele sociale le-au adus mii de urmăritori pe Instagram și TikTok. Ei au o fată și un băiat, care studiază în SUA. Mama și fiica par mai degrabă surori când sunt văzute împreună.

Pe lângă sport, soții au un regim alimentar echilibrat, alcătuit din multe fructe și legume. Ei poartă haine tinerești, încercând să fie în pas cu moda. (Vezi în galeria foto de mai sus cum arată copiii lor)



Sursă foto: Instagram/ okdong_fit

Vezi și: Doctor de Bine - Dietele și memoria celulară, de ce ne îngrășăm mai repede după ce am slăbit