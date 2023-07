Acțiune, comedie sau thriller?! Telespectatorii aleg ce vor să vadă luni, la PRO CINEMA

Campania PRO CINEMA, prin care cei de acasă își votează pelicula favorită pe procinema.ro/alegefilmu l, continuă! Aseară, telespectatorii au ales să-și înceapă săptămâna cu thriller-ul Before I Go to Sleep – Înainte să adorm, iar luni, 10 iulie, pot opta pentru pentru una dintre cele trei producții de succes: The Last Castle - Ultimul Castel, Duplex sau Lakeview Terrace - Mărul discordiei.