Actorul de 47 de ani care a devenit obsesia internetului. Pedro Pascal, cel mai dorit bărbat al momentului

Pedro Pascal este noua obsesie a internetului: deși este în showbiz de mai bine de 20 de ani, rolurile din “The Last of Us” și “Mandalorian” l-au transformat în superstar internațional. Actorul care în aprilie împlinește 48 de ani se bucură de o popularitate pe care nici nu o visa în urmă cu 10 ani. Rețelele de socializare sunt pline de montaje sexy cu actorul orginar din Chile.

Născut în Santiago, Chile, în 1975, Pedro Pascal a ajuns în America în copilărie, părinții sai părăsind țara natală pentru a scapă de persecuția președintelui-dictator Augusto Pinochet.

Viața lui nu a fost lipsită de tragedii: tatăl acestuia a fost găsit vinovat într-un proces în care a fost implicată clinica sa de fertilitate, iar mama lui s-a sinucis în 1999.

Game of Thrones, serialul care l-a făcut pe Pedro Pascal să nu renunțe la actorie





Acum pe culmile succesului, Pedro Pascal se gândea în trecut să renunțe la actorie, în condițiile în care nu obținea decât roluri episodice în seriale de succes precum Buffy, spaima vampirilor, CSI, The Good Wife, Homeland, The Mentalist sau Law& Order. Însă în 2013 a prins un rol care avea să îi crească vizibilitatea la Hollywood: Oberyn Martell în serialul-fenomen Game of Thrones.



În 2015, a fost a fost distribuit într-un alt rol dintr-un serial de succes – polițistul Javier Pena, din Narcos.

Între timp, până la marea lovitură dinThe Mandalorian și The Last Of Us, Pedro Pascal a mai jucat în Kingsman: The Golden Circle, The Equalizer 2 sau Wonder Woman 1984.

The Last of Us, serialul care l-a transformat pe Pedro Pascal într-un superstar și într-un adevărat sex simbol

La aproape 48 de ani, Pedro Pascal se bucură de un succes pe care îl aștepta de (prea) mult timp. Actorul recunoaște că se bucură de atenția care îi este acordată și uneori se uită la ce postează fanii despre el pe rețelele de socializare. Femei, bărbați, tineri, bătrâni – toată lumea pare fermecată de acest actor carismatic.

“Ce au oamenii ăștia de le place de un om bătrân ca mine?”, a glumit actorul la un eveniment. “Nu înțeleg, cum s-a putut întâmpla asta din punct de vedere cultural? Să îi lăsăm să se concentreze pe Harry Styles!”, a continuat Pedro Pascal.

Pedro Pascal, susținător al comunității LGBT

Fiind cel mai dorit bărbat al momentului, atât fanele, cât și fanii săi se întreabă care este orientarea sexuală a actorului. Pedro Pascal este extrem de discret în ceea ce privește viața sa intimă și se știu prea puține lucruri despre eventualele sale iubite. Paparazzii l-au surprins de-a lungul timpului în compania câtorva femei, însă nu se cunoaște vreo relație serioasă sau oficială a actorului, motiv pentru care au apărut și zvonuri potrivit cărora ar fi gay. Însă actorul nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste zvonuri. Este însă un simpatizant al comunității LGBT, una din surorile sale fiind transgender.