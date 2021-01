Actorul Tim Robbins, divorț neașteptat de românca Grațiela Brâncuși. Cei doi se căsătoriseră în secret

Nimeni nu știa să sunt căsătoriți, însă acum s-a aflat că divorțează. Actorul Tim Robbins, nominalizat cu Oscar în 2004, a depus actele de divorț pentru a se separa de românca Grațiela Brâncuși.

Tim Robbins (62 de ani), care în trecut a avut o relație de lungă durată cu actrița Susan Sarandon (74 de ani), a depus cerere de separare de soția lui, Grațiela Brâncuși. Românca, în vârstă de 30 de ani, s-a născut la București și s-a școlit în jurnalism și comunicare. Are dublă cetățenie, română și americană, și aparent s-a căsătorit cu Tim Robbins în 2019.

Conform TMZ, cei doi au fost văzuți împreună în 2018, când au venit împreună la premiera serialului Here and Now. Peste Ocean, Grațiela Brâncuși a lucrat ca director de marketing la The Actors' Gang, o companie de teatru indepenent, și ca maketing planner la Miami Ad School, o școală de arte.

Tim Robbins este cunoscut pentru rolurile sale din Mystic River, filmul din 2003 regizat de Clint Eastwood care i-a adus actorului premiul Oscar pentru interpretare în rol secundar. Tim Robbins mai are trei Globuri de Aur pentru rolurile din Mystic River, Short Cuts și The Player.

În perioada 1988-2009, actorul de 62 de ani a avut o relație cu actrița Susan Sarandon, cu care are doi băieți.

