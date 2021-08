Actrița Kathy Griffin, diagnosticată cu cancer la plămâni, deși nu a fumat niciodată

Și-a construit o carieră din numere de stand-up comedy, dar acum e cât se poate de serioasă. Actrița Kathy Griffin (60 de ani) a mărturisit că trece prin momente grele, după ce a fost diagnosticată cu cancer la plămâni.

Kathy Griffin și-a anunțat admiratorii pe Twitter că a început bătălia cu maladia necruțătoare care este cancerul la plămâni. Actrița susține că nu a fumat niciodată, obicei asociat cel mai adesea cu această afecțiune.

Însă, comedianta spune că medicii i-au dat o veste bună, și anume că poate scăpa cu viață cu o singură operație.

„O să intru într-o operație de extirpare a jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer la plămâni, deși nu am fumat niciodată. Medicii sunt foarte optimiști fiindcă e în stadiul I și mi-a afectat plămânul stâng. Sper să nu fie nevoie de citostatice sau radiații după asta și să am o respirație normală”, a scris ea pe Twitter.

Griffin speră să se întoarcă la viața ei obișnuită în cel mult 4 luni, iar fanii ei au felicitat-o pentru modul în care se raportează la boală.

„Soacra mea a avut parte de aceeași procedură în urmă cu câteva săptămâni. E trecută de 70 de ani și și-a revenit. Îți urez același lucru și ție”, i-a transmis o admiratoare.

Actrița a jucat în aproape 40 de filme începând cu 1980 și în peste 60 de seriale. Mai mult, ea a realizat numeroase special-uri de stand-up comedy, pentru care a fost nominalizată de 6 ori la premiile Grammy. În 2014, Kathy Griffin a obținut râvnita statuetă.

