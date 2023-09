Actrița Sarah Francis Jones a intrat în travaliu la concertul lui Beyonce din Los Angeles

Sarah Francis Jones, o actriță și dansatoare de origine canadiană în vârstă de 36 de ani, a fost la un pas să nască în timpul concertului lui Beyonce de pe arena SoFi Stadium din Inglewood. Femeia a intrat în travaliu și a fost transportată la spital.

Sarah Francis Jones era însărcinată în 9 luni, dar nu a vrut să rateze concerul aniversar al cântăreței Beyonce, susținut pe arena SoFi Stadium din Inglewood (Los Angeles) pe 5 septembrie. Femeia a intrat în travaliu chiar în timpul concertului, la scurt timp după ce cântăreața a urcat pe scenă, și a fost transportată de urgență la spital de partenerul ei, Marcel Spears.

Câteva ore mai târziu, ea a născut o fetiță, pe care au botezat-o Nola.

„Beyonce mi-a indus sarcina”, a scris actrița pe Instagram, unde a distribuit imagini de la concert și din timpul nașterii.



Inițial, Sarah Francis Jones și partenerul ei credeau că e vorba de contracții false, însă n-a fost așa.

„Cred că a fost imediat după provocarea mută (lansată de Beyonce - n.red.). Toți au rămas muți. L.A. s-a descurcat foarte bine... și apoi am început să am contracții”, s-a confesat actrița pentru postul de televiziune KTLA.

Dansatoarea și actrița canadiană este cunoscută pentru rolurile sale din musicalul Hairspray (2007), din filmul Honey și din Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief și Camp Rock.

