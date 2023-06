Acum s-a aflat! Câți bani a câștigat Luis Gabriel la nunta lui Smiley cu Gina Pistol

Smiley și Gina Pistol au petrecut până dimineață, alături de prieteni și familie, la nunta lor desprinsă parcă din basme. Printre cei care au cântat la marele eveniment s-a numărat și Luis Gabriel, iar suma primită pentru dedicațiile din ziua cea mare a fost dezvăluită abia acum.

Luis Gabriel este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, iar piesele sale ajung întotdeauna pe primele locuri în topul preferințelor pe YouTube-ul românesc. La nunta lui Smiley cu Gina Pistol, eveniment care a inspirat pe toată lumea, artistul a susținut un moment special, iar suma încasată pentru dedicațiile din seara cea mare a depășit orice imaginație.

Pentru doar 45 de minute de cântat, Luis Gabriel s-a ales cu o mică avere! În cadrul unui interviu pentru Fanatik.ro, acesta a mărturisit că banii primiți pentru dedicațiile de la petrecere egalează prețul unui Mercedes din anul 2018.

„La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special.

Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018. Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7-8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după-amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore”, a dezvăluit cântărețul pentru sursa menționată anterior.

Sursă foto: Arhivă

