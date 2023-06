Acum s-a aflat! De ce a plâns Gina Pistol la nunta: „Nu a fost așa”

Smiley și Gina Pistol au avut o nuntă ca în povești, au petrecut până dimineață alături de familie și prieteni, iar imaginile de la marele eveniment au fost apreciate în număr mare de fanii celor doi. Cu toate acestea, partenera artistului nu și-a putut stăpâi lacrimile, iar abia acum s-a aflat adevăratul motivul!

Nunta anului a avut loc pe data de 27 mai și, cu toate că evenimentul a fost profund apreciat de toată lumea, iar ținutele purtate de Smiley și Gina Pistol au inspirat o țară întreagă, mulți au rămas cu un mare semn de întrebare: de ce a vărsat lacrimi la nuntă frumoasa prezentatoare TV?

Gina Pistol a ținut să clarifice totul și a publicat pe rețelele de socializare răspunsul mult așteptat. Se pare că nu prezența tatălui său, cu care a avut anumite tensiuni cândva, a emoționat-o, ci toată atmosfera în sine.

„(…) Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele… Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa (…)

Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat”, au fost explicațiile Ginei Pistol pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Arhivă

