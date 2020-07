Acuzată că a inventat kilogramele pierdute, Oana Roman a venit cu dovada: "Sunt mândră!"

Oana Roman e mai încrezătoare ca oricând în propriile forțe, mai ales acum că a slăbit considerabil.

Mulți însă pun sub semnul îndoielii dieta acesteia și capacitatea ei de a pierde kilograme, așa că, pentru a le arăra o data pentru totdeauna cum stă situația, Oana a publicat pe Instagram două fotografii din categoria ÎNAINTE ȘI DUPĂ.



Una din poze e făcută în iulie 2019, iar una este în iulie 2020. Concluzia Oanei:







La 44 de ani, Oana Roman pare că acum își descoperă feminitatea, iar de când e mai slabă pozează mult mai sexy și cu mai multă încredere în sine. Totul a început de la câteva poze în care apărea în pijamale, în pat, apoi a continuat cu diferite fotografii în care Oana arată mult mai mult și mai multe ca înainte. Iar pentru cei care o critică, Oana a scris un mesaj pe rețelele de socializare încă de la începutul anului:





“V-ați năpustit asupra mea ca șacalii, ați aruncat ură, venin, răutate, jigniri de necitit. V-ați vărsat negrul din suflete, v-ați răzbunat pe mine pentru ce stiu eu ce lipsuri afective sau materiale aveți! Ați arătat cât de mult rău poate zace într-o femeie, unele care sunt mame, bunici, soții.





M-ați călcat în picioare pentru ca am curaj, pentru ca sunt asumată, pentru că nu urlu, nu țip, nu-mi pun poalele în cap, pentru că am coloana vertebrală, stau dreaptă, am cariera muncită din greu de peste 20 ani, pentru că lupt ca să fiu independentă, liberă, și în loc să faceți la fel, din neputință aruncați cu tot ce e mai rău în voi!”

FOTO: OANA ROMAN INSTAGRAM