Ada Condeescu merge pentru a șasea oară la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, cu rolul din „Heidi”

Actrița Ada Condeescu se pregătește pentru o perioadă foarte frumoasă și pentru un eveniment foarte drag, la care participă de fiecare dată cu multă bucurie și emoție: Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo.

Ada va păși pentru a șasea oară pe covorul roșu al celebrului festival, unde va fi prezentă de această dată cu rolul secundar „Valentina” din filmul „Heidi” selecționat în competiția de anul acesta, în regia lui Cătălin Mitulescu. „Pentru mine este foarte important că mă voi întoarce la Sarajevo pentru că este festivalul cel mai aproape de inima mea. Aici am câștigat marele premiu, <Heart of Sarajevo>, cu rolul din <Loverboy> și mă bucur foarte mult că în acest an <Heidi> a fost selecționat și voi fi din nou prezentă acolo”, declară Ada, care își caracterizează rolul ca fiind o premieră în cariera sa, din mai multe perspective. „În filmul Heidi am avut șansa, pentru prima oară, să experimentez un rol secundar, care mi-a oferit o satisfacție imensă. Este un rol cheie pentru film și m-a fascinat încărcătura pe care trebuia să o conțin chiar și pentru câteva secvențe. Mi-am ales mereu rolurile în funcție de universul în care se nasc și de nuanțele pe care eu le pot aduce în interiorul scriiturii, iar Valentina este cineva special, de care m-am îndrăgostit cum am citit scenariul lui Cătălin. O tânără mamă, încă blocată în acest sistem, al traficului de persoane, vulnerabilă, derutată, dar care, în final, pentru copilul ei, alege calea dreaptă și curajul.”

Pe lângă nominalizările primite până acum și premiul pentru „Cea mai bună actriță”, Ada a mai fost invitată în cadrul Festivalului de la Sarajevo ca parte a juriului principal și, de asemenea, ea a susținut și un master class de actorie în cadrul festivalului, în Talent Campus. Onoarea a fost cu atât mai mare cu cât printre cei care au predat în diferiți ani tinerilor actori s-au numărat Morgan Freeman, Angelina Jolie, Gael Garcia Bernal, Jeremy Irons sau Michael Fassbender. Tot aici, Ada s-a bucurat de cele mai impresionate întâlniri din cariera sa, iar cel mai emoționant și neașteptat moment pe care l-a trăit până acum la Sarajevo a fost cel în care l-a cunoscut pe Brad Pitt. „Toate întâlnirile cu marii actori, regizori și oameni din industria filmului pe care le-am avut în cele șapte ediții de până acum au fost cu adevărat memorabile, mai ales că vorbim despre oameni pe care îi admiram de când eram copil. Însă, cea mai neașteptată întâmplare a fost cea în care Brad Pitt a venit și m-a felicitat pentru marele premiu și pentru rolul pe care l-am interpretat. M-am simțit incredibil!”, își amintește Ada.

Ea nu și-a pregătit încă ținuta pentru ediția din acest an, dar știe că va alege cu siguranță două branduri românești pentru vestimentație și bijuterii. „Nu m-am ocupat încă de detaliile apariției pe covorul roșu, dar știu de pe acum că voi purta o rochie spectaculoasă semnată de Cristina Săvulescu și bijuterii de la Teilor. Iar produsele cosmetice pentru makeup și beauty vor fi de la Armani Beauty”, adăuga actrița.

Filmul „Heidi” va avea premiera internațională pe 18 august chiar la Sarajevo, iar povestea realizată de Cătălin Mitulescu în calitate de regizor, scenarist și producător îi va avea ca protagoniști pe actorii Gheorghe Visu și Cătălina Mihai, iar din distribuție mai fac parte și Florin Zamfirescu, Bogdan Dumitrache și Maria Popistașu.