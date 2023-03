Ada și Mihai Zmărăndescu, live pe TikTok după eliminarea de la Survivor! Cum s-au filmat cei doi Faimoși

Cei doi Faimoși au părăsit jungla din Republica Dominicană în Consiliul de Eliminare de aseară. La scurt timp după, au intrat live pe rețelele de socializare și au răspuns la întrebările fanilor!

Daniel Pavel, prezentatorul celui mai puternic reality show din țară, a anunțat plecarea Adei Dumitru aseară, în prima parte a Consiliului de Eliminare. Din cauza condițiilor extreme, Faimoasa s-a confruntat cu o problemă medicală serioasă, iar acum a fost nevoită să părăseasvă definitiv competiția.

„Totul va fi bine, sunt convinsă de asta. Sănătatea e pe primul loc. Trebuie să stea liniștit în pătuț, fără stres, fără sport, fără lucruri de genul. Domul Dan, când am ajuns am spus că mai mult de două săptămâni nu prind aici. Zanni, Elena, mulțumim! Când l-am văzut am zis că a venit să ne înjure. Dar de unde? Că a fost o plăcere să ne explice lucruri, să fie alături de noi. Elena la fel”, a spus Ada.

Și Mihai Zmărăndescu a părăsit Survivor România 2023 aseară, în urma voturilor exprimate la modul general. Faimosul a legat o conexiune aparte cu Războinicii, care l-au aplaudat în timp ce se îndrepta spre ieșirea din Consiliu.



„Foarte bine, ce pot să zic. Plec dintre anumiți șerpi. Vă mulțumesc (Războinicilor)! Ați fost mai oameni decât mulți din echipa asta, chiar dacă am fost adversari pe traseu. Aici am văzut că mulți aleargă după premiul cel mare și o să realizeze că pot avea toți banii din lume, dar coloana vertebrală rămâne cea mai importantă”, a declarat Mihai Zmărăndescu.

Ada și Mihai Zmărăndescu, live pe TikTok după eliminarea de la Survivor

Trei luni au stat în jungla din Dominicană, iar după eliminare Ada și Mihai Zmărăndescu și-au putut deschide telefoanele pentru a vorbi atât cu familia, cât și cu fanii din mediul online. Se pare că cei doi au decis să facă un live împreună, în care să răspunsă la întrebările celor care i-au urmărit în competiție.

„Eu cu Zmără mereu am fost sinceri unul cu altul. Asta nu înseamnă că nu ne suportăm”, a spus Ada.

Întrebată care este părerea sa despre Alexandra Ciomag de la Războinici, după toate discuțiile pe care le-au avut, Ada a răspuns: „I-am zis că este sexy. Când mi-a zis că sunt nașpa am zis: „Sora mea, tu ești mai sexy decât mine. După faza din Consiliu, când m-a făcut animală, și-a cerut scuze. Mi se pare că leagă și ea trei cuvinte și îi doresc baftă”.

Cât despre Lucianna, fosta Faimoasă a menționat: „Mi se pare că este plină de viață! Urlă, țipă, trăiește. La început mi se părea foarte falsă și am spus că nu haleam neapărat ieșirile ei, că mi se păreau false. Dar cine sunt eu să judec, frate? Femeia așa se manifestă”.

