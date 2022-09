Adam Levine, acuzat că și-a înșelat soția însărcinată cu o tânără de 23 de ani. Ce a dezvăluit presupusa amantă

Adam Levine se află în mijlocul unui scandal iscat la scurt timp după ce soția sa, Behati Prinsloo, a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil al lor. Se pare că autorea scandalului este o un model în vârstă de 23 de ani, care pretinde că muzicianul și-ar fi înșelat soția cu ea timp de un an.

Citește și Singura persoană din Familia Regală care a plâns la înmormântarea reginei Elisabeta a II-a

Tânăra, pe nume Sumner Stroh, este cunoscută pe Instagram, iar recent a publicat un videoclip pe Tik Tok în care pretinde că a fost amanta solistul de la Maroon 5 timp de un an. Ba mai mult, aceasta l-a acuzat pe Adam Levine că a vrut să-i folosească numele pentru viitorul lui copil.

În videoclipul respectiv, intitulat "Mi-a fost rușine că am fost implicată cu un bărbat cu această lipsă totală de remușcări și respect", Stroh susține că, atunci când a început aventura cu solitul, ea era "tânără" și "naivă", modelul fiind cu două decenii mai tânăra decât Levine, ea având 23, respectiv 43 de ani. După ce s-au întâlnit timp de aproximativ un an, modelul a spus că au pierdut legătura până în luna iunie a acestui an, când lucrurile au luat o întorsătură și mai ciudată.

Se pare că Levine ar fi luat din nou legătura cu Stroh prin intermediul unui mesaj pe Instagram, întrebând-o dacă ar putea să-i dea numele ei copilului său nenăscut.

Potrivit fetei, mesajul a fost următorul: "Ok întrebare serioasă. Voi avea un alt copil și dacă e băiat, chiar vreau să-l numesc Sumner. Ești de acord cu asta? "

Ea a termint videoclipul spunând că nu a vrut niciodată să dezvăluie aventura dintre ea și Adam Levine, dar, după ce a arătat câteva capturi de ecran unor persoane în care "credea că poate avea încredere" și care ar fi încercat să le vândă tabloidelor, s-a gândit că este mai bine să-și spună chiar ea povestea.

Până în acest moment, nici Adam Levine, nici soția sa, Behati Prinsloo, nu au făcut vreun comentariu cu privire la aceste zvonuri. Cei doi sunt căsătoriți din 2014 și au împreună doi copii de 5, respectiv 4 ani, urmând că Prinsloo să-l aducă pe lume și pe al treilea.





Sursă foto: Getty, Instagram

Vezi și: