Adam Sandler, apariție rară la SAG Awards alături de soția lui, actrița Jacqueline Titone

Regele comediei, Adam Sandler, a fost în centrul atenției la gala premiilor SAG, iar asta datorită prezenței soției sale. Jacqueline Titone (Sandler) a strălucit într-o rochie roșie, elegantă, lungă.

Adam Sandler (56 de ani) n-a arătat niciodată mai bine în smoking și cu papion la gât, decât a arătat la gala premiilor Screen Actors Guild (SAG), care a avut loc în weekend. Acest lucru se datorează soției sale Jacqueline (48 de ani), care a întors toate privirile pe covorul roșu.

Ținuta ei a fost de o eleganță salutară, la un eveniment unde vedetele tind să epateze. Prezența celor doi a fost apreciată de fani, având în vedere că cei doi soți nu participă prea des la evenimente mondene.

Adam Sandler a fost nominalizat pentru prestanța remarcabilă a unui actor într-un rol principal, datorită apariției în filmul The Hustle. Rolul este, poate, cel mai bun din întreaga carieră a lui Adam Sandler, dar și cel mai „serios”.



FOTO: Getty Images

A fost prima nominalizare a lui Sandler la SAG Awards , însă, din păcate pentru el, actorul nu a câștigat. Premiul a ajuns la Brendan Fraser, pentru rolul din The Whale. Filmul The Whale este pe lista nominalizărilor la Oscar 2023 .

Adam Sandler și Jacqueline Titone, căsătoriți de 20 de ani

Adam Sandler și Jacqueline Titone sunt căsătoriți de aproape 20 de ani și au împreună două fete adolescente: Sunny (14 ani) și Sadie (16 ani).

Jacqueline este fost fotomodel și actriță. Până acum a jucat alături de soțul ei în filme precum 50 First Dates, Little Nicky, Just Go With It, Grown Ups și Grown Ups 2.



FOTO: Profimediaimages.ro

Relația lor, spune Adam Sandler, are mai multe secrete și a dezvăluit câteva dintre ele:

„Încercăm să ne facem să râdem, încercăm să ne ascultăm unul pe altul, încercăm să ne includem unul pe altul, încercăm să ne susținem reciproc.

Nu ne gândim niciodată să nu fim împreună. Întotdeauna vorbim despre viitorul nostru împreună”, a spus Adam Sandler pentru AARP.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: