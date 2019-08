Adela Popescu a sărbătorit patru ani de căsnicie! Vezi ce fotografie superbă a postat pe Instagram

Adela și Radu Vâlcan s-au cunoscut pe platourile de filmare Iubire și Onoare în 2010 și s-au căsătorit după cinci ani de relație.

La patru ani de la cununia civilă, Aela Popescu a postat pe contul de Instagram cea mai frumoasă poză, care a primit aproape 20 de mii de aprecieri și mulțime de comentarii pozitive.





Relaţia lor nu e afişată încontinuu pe covorul roşu, nu e despre tabloide, nici despre perfecţiune. E despre intimitatea si conexiunea dintre doi oameni care se bucură unul de altul şi unul alături de altul. Chiar asta reiese dintr-o postare pe care Adela a făcut-o la un moment dat pe blogul personal:

“Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit. M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început. După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială.”





Cea mai frumoasă declarație a făcut-o tot Adela:



“Te-am iubit în etape… Mai întâi ca pretendent. Fin, frumos, discret, timid, altfel… exact așa cum erai tu la început. Apoi ca iubit.Tandru, liniștit, calm, surprinzător… exact așa cum mi te amintesc în anii frumoși în care am avut primul apartament, prima Roma, primul Bali, primul Paco, prima iarnă friguroasă și prima vară înnabușitoare. Apoi ca soț. Protector, sincer, amuzant, firesc, devotat, fidel…exact așa cum suna promisiunea pe care am văzut-o în ochii tăi când ne-am cununat. Apoi ca tata.Topit, leșinat, preș, țăndări, rupt, îndrăgostit, disperat, panicat, anxios… exact așa cum știam că vei fi încă din ziua în care am aflat că vom fi trei. Enjoy the ride împreună cu noi, iubitule!”.

În 2016, celor doi li s-a născut primul copil, un băiat pe care l-au numit Alexandru, iar în decembrie 2018 a apărut pe lume Andrei. Iar povestea continuă...



Pe PRO TV PLUS puteți vedea un material special de la botezul lui Andrei, fiul Adelei și al lui Radu:

SURSA FOTO: INSTAGRAM