Adela Popescu: "Îmi zice tata, nu mai faceți, tată, copii, vă ajung trei! Că vă trec tinerețile"

În timp ce așteapă să nască pentru a treia oară, Adela petrece cât mai mult timp posibil cu cei dragi. Cu unii personal, cu alții la telefon.

Pe pagina de Instagram a povestit pe un ton amuzat cum a decurs o discuție cu tatăl ei, dar și ce nume a propus acesta pentru băiețelul care urmează să vină pe lume:

"M-a sunat tati de dimineață. Dar înainte de asta să va explic puțîn contextul. În perioada asta tatăl meu este la Susani că înțeleg că are niște chestii de rezolvat cu gospodăria noastră de acolo. :)

Așa... să revin.

Mă sună pe la 9:00:

-Ai văzut, tată, ce glicemie bună am?

Îmi trimisese pe la 6:30 poză cu valoarea.

-Da, e super, dar de ce crezi că e așa bună?

-Păi de la ciorbă de știr, tată. Mi-am făcut o oală mare și de trei zile numai de-aia mănânc.

-Bravo. Zic. Și acum ce faci? Sper că stai în casă, că e cald rău.

-Eee, e toropeală, tată, dar trebuie să termin cazanu' asta.

-Faci cu cazanu'? Păi din ce fructe?

-Fac niște țuică din vin.

Nu am reacționat la asta, că efectiv îmi părea atât de stranie informația încât am preferat să mă fac că nu am auzit-o.

-Auzi, tată, că demult mă țineam să îți zic.

-Te rog, răspund eu, ușor temătoare după tonul vocii lui.

-Nu mai faceți, tată, copii! Gata, va ajung trei. Că va trec tinerețile!

Pauză.....

-Și m-am gândit și la nume pentru flăcău' asta mic. Ce zici de Ilie? Ilie Vălcan.

Nu am apucat să îi răspund că l-a strigat un vecin să îi spună că trece o mașină cu pepeni pe stradă."

Pe pagina personală de Facebook, Adela a postat și alte mesaje amuzante legate de familia ei. În urmă cu puțin timp, a povestit despre o mini-vacanță pe care a organizat-o la Șușani, locul unde a crescut. Cu umor, a vorbit despre experiență și s-a amuzat pe seama modului în care "și-a speriat soțul" cu dorințele ei de a mânca non-stop cireșe și pepene roșu - fructe despre care se fac glume în România legat de prețul din această perioadă.

"Nu știu cât voi mai putea călători, așa că ne-am propus ca de Sfânta Elena să mai dăm, probabil, o ultima tură la Șușani, cel puțin până nasc. Așa că vineri nu am dus copiii la grădiniță, am pus trei haine într-o geantă și ne-am îmbarcat în mășina noastră cea nouă. Asta e un subiect asupra căruia ma voi întoarce cât de curând. ????

Revenind, ne-am oprit să luăm cireșe și pepene și am urcat repejor până la bunica lui Radu, Elena și ea. ❤️

După pupicii dulci, am pornit spre Susani. La ora potrivită cât să doarmă copiii mare parte din drum.

Am ajuns pe după-amiază direct la grătar. Pui de casă, salată de verzituri, vin rece și pâine la cuptor. Plus un pahar de șampanie ,doar ciocnit, cu nasa mea și ea tot Elena.

Cum au ajuns, copiii s-au descălțat și au pornit explorarea prin curte.

Și pe garduri. Și prin cotețe. Și pe dealuri. Și prin copaci.

Cine suntem noi să îi deranjăm. Sau pe ei noi. ????

Un weekend liniștit, în familie. Exact cum ne-am dorit.

Acum deja parcam în față casei. Visez la cireșe și pepene roșu. Zice @raduvalcan că dacă mai continuăm așa nu vom mai avea cu ce să plătim întreținerea. Se alintă."

