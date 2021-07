Adela Popescu: "Pe soțul meu am preferat să nu îl anunț imediat ce mi-am dat seama că nasc"

Adela Popescu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar acum se adaptează noii vieți. Cu toate acestea, ține legătura și cu fani, pe care îi pune la curent pe Instagram.

Cele mai recente mesaje vorbesc însă despre temerile pe care le-au avut, ea, dar mai ales soțul ei, înainte de naștere.

”Dacă la primele două nașteri aveam o nerăbdare combinată cu entuziasm, de data asta eram doar speriată. Aveam certitudinea că va fi greu, dar si siguranța că se va sfârși cu bine. Dar binele ăsta ca punct final știam că avea să vină după multă durere. Travaliul.

Așa că tot ce puteam face era să mă rog să am un travaliu scurt și să se întâmple totul cât mai repede. Dar nu atât de repede cât să îmi pun soțul în dificultate prin mașina, în drum spre maternitate. Acesta a fost coșmarul lui cel mai mare, să nu fie el nevoit să îmi taie cordonul ombilical????.

Pe Radu am preferat să nu îl anunț imediat, de teamă că nu mă va lasa nici să mă spăl pe dinți. Așa că tacticoasă, mi-am făcut un duș, am pregătit cele necesare, m-am îmbrăcat cu rochia albă, am spus o rugăciune și apoi l-am trezit pe Radu. Puteți să vă imaginați reacția. Atât de agitat și emoționat era încât m-am oferit chiar să conduc eu, dacă consideră că nu face față emoțiilor.???? A refuzat”, le-a dezvăluit Adela fanilor pe Instagram.

FOTO: ADELA POPESCU INSTAGRAM

