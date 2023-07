Adele, reacție neașteptată la un concert după ce fanii au aruncat cu obiecte în mai mulți artiști pe scenă: "V-aș omori"

Adele a luat măsuri după ce s-au petrecut mai multe incidente la diferite concerte, când fanii au început să arunce cu obiecte în muzicieni. Astfel, cântăreața a ținut să-i avertizeze pe oamenii prezenți la concertul ei din Las Vegas" ca nu cumva să le treacă prin gând să facă acest gest, spunandu-le "v-aș omorî".

Adele a răbufnit după ce mai mulți artiști au suferit accidentări pe scenă din partea fanilor, care au aruncat cu obiecte în aceștia. Pentru a se asigura că nu i se va întâmplă acest lucru și pentru a da o lecție oamenilor, cântăreața britanica a apărut pe scenă, la concertul său din Las Vegas, cu un pistol din plastic, încărcat cu un tricou, pe care l-a impuscat spre public.

????Adele @Adele talks about fans throwing phones & things on stage at other artists shows

"Have you noticed how people are like forgetting fucking show etiquette at the moment throwing shit on stage ? I fucking dare you.... these people have lost it ”

©️Ig: mikesnedegar pic.twitter.com/9G6pPyFT7M