Adelina Pestrițu a dezvăluit motivul pentru care fiica ei a fost internată 7 zile: Totul a început de la o tuse banală

În weekend, Adelina Pestritu și fiica ei s-au întors acasă, după o săptămână de spitalizare. Influencerița a dezvăluit că micuța Zenaida a fost diagnosticată cu pneumonie și că totul a plecat de la o tuse aparent banală.

“O să folosesc un filtru, vă rog să mă scuzați, dar după 7 zile în spital vă dați seama că nu sunt în cea mai bună formă a mea. Apectul meu fizic a fost ultima mea grijă în perioada asta”, și-a început Adelina povestirea.

Mămica a dezvăluit că o tuse aparent simplă era un simptom al pneumoniei. Fiica ei a avut plămânii afectați, astfel că a fost internată de urgență.

“Totul a început de la o simplă tuse și când spun simplă, chiar a fost o tuse banală, de asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare. Ne-am prezentat la camera de garda, am vrut să ne asiguram că îi adminstram în sirop potrivit. Acolo am explicat că nu are decât o tuse, a fost ascultată de doamna doctor de gardă, care ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară. Fiind trecut de 12 noaptea, a fost cam complicat să găsim radiologie noaptea… Pe radiografie s-au văzut plămânii destul de afectați, moment în care am intrat în panică și noi părinții, și medicii și ne-au spus că acum trebuie internată”, a spus Adelina.

Adelina Pestrițu a spus că micuța Zenaida a avut nevoie chiar și de oxigen. “Am internat-o pe loc. Repet, singurul simptom a fost tusea. De fiecare dată când copilul tușește, trebuie ascultat, noi, părinții, nu ne putem da seama că este ceva grav. A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios, dar a dat roade destul de repede. Cu pneumonia nu te joci nici când ești adult, nici când ești copil. Lucrurile au fost cât se poate de serioase. Nu trebuie neglijată nici acea tuse, care pare simplă”.