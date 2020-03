Adelina Pestrițu s-a izolat după călătoria la Milano. ”Mă macina un dor imens de Zeny”

Recent, Adelina Pestrițu a participat la Săptămâna Modei de la Milano, la invitația unui celebru designer internațional.

Pe fondul de teamă creat de coronavirus, pentru că a călătorit în Italia în această perioadă sensibilă, aceasta a hotărât să se izoleze de familie.

Marți, aceasta a scris pe site-ul ei, edamagazine.ro, care sunt motivele pentru care a luat această decizie.

”Văzând panica generată de temutul Coronavirus prezent mai nou și în Europa, dar mai ales în Italia, chiar dacă Milano nu se afla (cel puțin la momentul respectiv) pe harta orașelor intens afectate, am preferat să recurg la metoda de autoizolare. Aceasta este o masura pe care mi-am impus-o singură, fără să mă oblige cineva, fără să fiu împinsă de simptome specifice acestui virus sau de medici. Sunt perfect sănătoasă, iar în toată această perioadă de cand am venit nu am acuzat alte stări care să-mi ridice semne de întrebare vis-a-vis de starea mea de sănătate. Da, stau în casa de la venirea mea în țară pentru că sunt o fire precaută și responsabilă cu mine și cu cei din jur. Nu este vorba despre o carantină, este soluția la care am recurs eu urmând indicațiile autorităților și propria mea conștiință. Știu că intre timp au apărut în presă informații despre faptul că m-aș afla în carantină. Le dezmint cu această ocazie.

În câteva zile se va termina această perioadă de autoizolare în ceea ce mă privește și voi reveni la ritmul intens de postări cu care v-am obișnuit.

Vă mai pot spune că mă macină un dor imens de Zeny pe care abia aștept s-o strâng în brațe. Până atunci vă invit să-mi fiți alături. Chiar și “izolată” pot fi alături de voi și asta este un motiv de bucurie”.