Adelina Pestrițu și-a lăsat tocurile acasă și a mers în vizită pe șantier. Vedeta se mută în casă nouă

Adelina Pestrițu urmează să se mute în casă nouă. Vedeta și-a anunțat fanii că a mers pe șantier pentru a vedea cum evoluează lucrurile la noua locuință.

Adelina Pestrițu este în culmea fericirii, un nou vis a devenit realiate pentru frumoasa bruneta. În urmă cu puțin timp, a postat, în online, mai multe fotografii de pe șantier, dar și un mesaj prin care își anunță urmăritorii că urmează să se mute în casă nou în scurt timp.

Vedeta a dezvăluit că pentru a-și cumpăra această casă a renunțat la multe lucruri care ar fi bucurat-o pe moment, însă este bucuroasă că este o persoană responsabilă și are grijă să-și clădească un viitor lipsit de griji.

”Mi-am lasat tocurile acasa si am mers in vizita pe santier. Nu pentru a-i controla pe cei care lucreaza acolo, ci pentru a-i cunoaste, a le multumi pentru efortul depus si pentru a intra oficial in noua noastra casa, care va fi gata in curand.

Este o casa pe care am cumparat-o renuntand la lucruri care mi-ar fi adus bucurii doar pe moment care in viitor n-ar fi insemnat nimic.

Viata nu este doar despre distractii ci si despre cumpatare, care iti aduce confort, siguranta, incredere. Imi place sa cred ca nu muncesc doar sa fac fata trendurilor si incerc sa fiu constienta si responsabila si sa am grija si de mine cea din viitor.”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Ce mesaj le-a transmis vedeta tinerilor lipsiți de încredere

Mai mult, Adelina Pestrițu a ținut să le transmită un mesaj tinerilor care nu au încredere în ei. Aceasta le-a transmis că sunt puternici și că pot transforma orice vis în realitate.

”Ce vreau sa spun de fapt cu aceasta postare este mesajul meu pentru tinerii lipsiti de incredere. Nu uitati ca sunteti puternici si puteti sa transformati in realitate orice vis maret pe care il aveti! Nu va lasati batuti indiferent de obstacolele pe care le veti intalni in drumul vostru in viata. Aveti grija de voi cei din prezent dar si de voi cei din viitor! Limitele sunt doar in mintea noastra!”, a mai scris vedeta.

