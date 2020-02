Adelina Pestrițu, story-uri din sală! Cum s-a îmbrăcat: „Am luat la cunoștință că vă place bluza mea”

Vremea din aceste zile i-a făcut pe cei mici să se bucure de zăpadă, în timp ce adulții se pare că preferă să nu iasă prea mult afară.

Adelina Pestrițu a îmbinat însă utilul cu plăcutul și a mers mai întâi la sală, acolo unde a făcut un circuit, dorind să slăbească, după care și-a scos fetița la joacă.

Vedeta, considerată cel mai bun influencer din România, a postat pe instastory mai multe filmulețe de la sală, reușid să surpindă prin ținuta ei, care a fost apreciată de internauți. Dacă foarte multe celebrități preferă să meargă la sală cât mai dezbrăcate, pentru a-și arăta formele, Adelina Pestrițu s-a îmbrăcat cu o bluză cu mânecă lungă.

„Gata, în sfârșit am ajuns la sală. O să facem fund bombat și pătrățele pe abdomen. Glumesc. Atunci când slăbesc, slăbesc de peste tot. Nu am anumite zone de unde dau mai mult. Rămân fără forme, fără nimic. Nu mă deranjează, pentru că îmi place să fiu slabă. Am luat la cunoștință că vă place bluza mea”, a spus Adelina Pestrițu.

foto: Instagram Adelina Pestrițu

