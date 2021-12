Adio Moș Crăciun cu burtă! Fashion Santa e Moșul pe care îl așteaptă mai mult mămicile decât copiii

Moș Crăciun a ținut dietă, și-a făcut abonament la sala de fitness și și-a luat și un stilist personal :) Doar așa s-ar explica transformarea spectaculoasă a Moșului :) Lăsând gluma la o parte, de 7 ani există un altfel de Moș pe piață :) Este vorba de…. Fashion Santa!

Au trecut 7 ani de când Fashion Santa a apărut în viața noastră! De atunci nu numai copiii îl așteaptă cu emoție pe Moș, ci și mămicile :)

Paul Mason este un model canadian în vârstă de 57 de ani, care de câțiva ani face senzație pe rețelele de socializare cu look-ul său cool. Acesta a intrat în pielea lui Moș Crăciun, însă cu un vibe personal – super fit, bine îmbrăcat și după o vizită la Barber Shop.

Mason a povestit într-un interviu că și-a lăsat barba să crească după ce mama sa a fost diagnosticată cu cancer și a murit. “Era în 2008. Am suferit mult și ăla a fost momentul în care am încetat să mă mai rad. Apoi nu m-a deranjat atât de tare noul look și, având nevoie de bani, mi-a venit ideea să îl “inventez” pe Fashion Santa (Moș Crăciun fashionist). Am făcut o prezentare și am trimis-o la mai multe branduri”, a povestit Mason, care a debutat în lumea modellingului în 1983.

Cum e din nou acea perioada magică a anului, Fashion Santa și-a intrat din nou în rol, cu imagini la fel de hot că de fiecare data. Îmbrăcat într-un outfit festiv, acesta face senzație într-un pictorial pe străzile din New York.