Adrian Alexandrov, despre ieșirea din închisoare a Elenei Udrea și revederea cu fiica lor:„Un moment emoționant”

Elena Udrea a avut prima întâlnire cu fiica ei în afara închisorii. Adrian Alexandrov a făcut primele declarații despre momentul pe care Udrea l-a așteptat aproape 2 ani.

În urmă cu câteva zile, Elena Udrea a avut o întâlnire extrem de emoționantă cu fiica ei, în afara închisorii.

Adrian Alexandrov a spus adevărul despre ieșirea partenerei lui din pușcărie și cum a fost revederea cu fiica lor.

Acesta a dezvăluit că ieșirea Elenei din închisoare nu a fost o permisie, ci a fost un eveniment organizat de către cei de la penitenciar, în colaborare cu cei de la asistența socială. Mai multe mame au avut ocazia, de Sfânta Maria Mică, să petreacă timp cu copiii lor, în aer liber, în curtea unei mănăstiri.

Adrian Alexandrov a dezvăluit că momentul în care fosta politiciană și-a revăzut fiica, pe Eva Maria, a fost extrem de emoționant, mai ales că și-a văzut fiica pentru prima dat în 2 ani într-un alt lor, în afara de penitenciar.

„Am văzut că la televizor s-a spus, la mai multe posturi, că a fost permisie. Nu, nu a fost o permisie. A fost un eveniment organizat de către cei de la penitenciar probabil, într-o colaborare cu cei de la asistența socială. Au fost mai multe mame cu copiii lor, cei care au fost prezenți la acest eveniment. Am vrut să îi fac o surpriză pentru că, după un an și jumătate, aproape doi, a fost pentru prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena și a rămas chiar foarte plăcut surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o. Multe lacrimi și din partea mamelor și din partea copiilor. S-au jucat, au explorat grădina din curtea mănăstirii, un loc deosebit de frumos. A fost un moment destul de emoționant și cred că acest tip de vizită în aer liber este foarte benefic și foarte sănătos pentru cei mici, în special.”, a declarat, în urmă cu puțin timp, Alexandru Alexandrov, pentru un post TV.

Adrian Alexandrov a vorbit și despre relația pe care o are cu Eva și cum se descurcă singur în creșterea acesteia:

„La un moment dat pe mine a început așa mă întrebe sub diferite moduri <Unde e mama, de ce nu vine?> Și cred că a început să înțeleagă că se întâmplă ceva, că nu e normal și că mereu se văd în același loc. Mă încearcă și pe mine emoții. Eu sunt și mamă, și tată, și bonă, și bunică și prieten de joacă și toate.", a mai precizat omul de afaceri.

Sursă foto: Instagram/ Facebook/ Adrian Alexandrov

VEZI ȘI VIDEO