Adrian Cuculis își dorește să facă dreptate pentru Roberta! Ce mesaj a publicat avocatul fetei omorâte la 2 Mai

Tragicul accident de la 2 Mai în care un tânăr de 19 ani s-a urcat drogat la volan și a ucis doi studenți a făcut înconjurul țării. Mulți oameni sunt revoltați de cele întâmplate și speră să se facă dreptate în acest caz, cu toate că există și persoane care consideră că Vlad Pascu va găsi o portiță de scăpare.

Familiile victimelor sunt cele mai afectate în aceste clipe, la mai puțin de o săptămână de la înmormântarea copiilor. Părinții Robertei s-au prezentat deja la Brigada Rutieră din Capitală pentru a oferi primele declarații, în cadrul audierilor oficiale. Deși în mod normal, ei ar fi trebuit să se prezinte la Secția de Poliție din Constanța, oamenii legii au făcut o excepție pentru ca domnul Cătălin Ștefan Dragomir și soția lui să nu fie nevoiți să părăsească Capitala.

Familia Robertei a avut, totuși, o teamă! Aceștia sunt speriați de posibilitatea ca Vlad Pascu să fie iertat pentru fapta comisă, după ce s-a aflat că și în trecut a primit tratament preferențial din partea autorităților. Amintim că băiatul a fost prins de două ori cu substanțe interzise la el. Cu toate acestea, avocatul Adrian Cuculis a susținut că nu va mai permite astfel de situații.

Pe Facebook, Adrian Cuculis a detaliat metodele legale aplicabile în acest caz. De asemenea, și-a exprimat admirația pe care o simte pentru părinții Robertei și este impresionat de tăria de caracter pe care au afișat-o aceștia, de la tragedie și până în acest moment.

”Astazi alaturi de familia Robertei, fata care a fost omorata de catre soferul drogat in 2 Mai, am fost la Udriste pentru primele audieri din dosar. Atata tarie si determinare pentru a schimba ceva nu am mai vazut decat la o alta tragedie, la Raisa, fata omorata de catre politistul Popescu.

Am reusit astazi sa stabilim obiectivele expertizei ce urmeaza a fi facuta cu privire la modul de producere al accidentului si de asemenea am adus ca parte responsabila civilmente si BAAR( biroul asiguratorilor auto din Romania). Pasul urmator o sa fie introducerea in cauza si a primariei insa doar dupa ce vom vedea dosarul in extensie. Sa mai ai putere sa te mai gandesti la cel care ti-a omorat copilul, spune multe despre sufletul si interiorul tau ca OM.

Ceea ce va pot asigura si in acest dosar este ca nu voi permite nici musamalizarea lui iar totul o sa fie transparent ca si in alte cazuri care au intors Romania pe dos.”, a scris Adrian Cuculis pe Facebook.

