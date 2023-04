Adrian Minune a fost internat de urgență la spital! Primele declarații

Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele din România. Acesta are o carieră absolut impresionantă în industria muzicală românească, susține adesea concerte și evenimente la care oamenii îi fredonează versurile, iar în viața personală are parte de iubirea necondiționată a unei familii unite.

Recent, Adrian Minune a ocupat primele pagini ale ziarelor tabloide, după ce jurnaliștii FANATIK au anunțat că manelistul se află internat în spital. Potrivit sursei citate anterior, familia cântărețului este alături de el, ba chiar au fost supuși unor teste antigen.

Adrian Minune este internat la Spitalul Ponderas din București, iar starea lui de sănătate nu este tocmai bună. Manelistul a declarat că, după ce a susținut trei evenimente în Anglia, s-a simțit destul de rău, iar medicii au constatat că este vorba despre un abces.

Acum, Adrian Minune a ieșit în spațiul public și a făcut primele declarații cu privire la starea lui de sănătate:

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă. Merg la mine la Ștefănești. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Am fost în Anglia, am cântat trei zile în același loc și am prins foarte mare curent. De la acest curent, s-a declanșat un abces, undeva în corp”, a spus Adrian Minune, pe Instagram.

Mai mult decât atât, manelistul și-a anunțat fanii că va onora evenimentul pe care îl are programat pentru acest sfârșit de săptămână, în Spania:

„A trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt pe antibiotice și o să ajung acasă, pentru că weekend-ul acesta sunt în Spania. O să ajung acasă și o să continui tratamentul cu antibiotice, pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a mai spus artistul, în mediul online.

Sursă foto: Arhivă PROTV, Karmen/Instagram

