Adrian Mutu, adevărul despre relația cu handbalista Irina Neagu:„Mă îndrăgostisem”

Adrian Mutu a vorbit în cartea sa despre relația cu Irina Neagu. Ce spune „Briliantul” despre relația cu sportiva?

Adi Mutu are o viață sentimentală controversată, de-a lungul timpului s-a iubit cu multe domnișoare, unele dintre ele fiind chiar celebre. Sportivul a trecut prin două divorțuri și, în prezent, este căsătorit cu Sandra Mutu, împreună cu care are și un băiețel. În cartea sa, antrenorul celor de la Neftchi Baku făcut dezvăluiri incendiare despre relația cu handbalista Irina Neagu.

Se pare că relația pe care Mutu a avut-o cu Irina Neagu a fost una adolescentină, s-a întâmplat cu mult timp în urmă, lucrurile nu au fost prea serioase între ei.

”Mă îndrăgostisem de Irina Neagu, handbalista de lot olimpic, viitoare campioană mondială de tineret. Ne cunoscuserăm la un Bal al bobocilor, la Casa Studenților. Era cu trei luni mai mare ca mine și învăța la ”Ion Barbu”, la doi pași de blocul meu.În tinerețe am fost foarte timid. Ca să încep să vorbesc cu o fată trebuia să îmi fac un plan întins pe câteva luni și, când ne întâlneam, nu mai știam ce să spun. Aveam atacul în minte, dar când ne vedeam nu puteam mai mult de `Bună, eu sunt Adi, ce faci?`, banalități specifice vârstei. Gata, uitasem tot! Cred că am adunat, la prima relație, 3 milioane de kilometri făcuți prin oraș, un ținut de mână și patru cuvinte rostite. Pot spune că am încercuit Piteștiul de mii de ori! Și mai vorbeam, așa, o dată la o oră și jumătate: `Ce faci?`, `Bine, bine!`. Și asta era tot!”, se arată în cartea lui Adrian Mutu, ”Revenirea din infern”, potrivit spynews.ro.

Adrian Mutu: “Primul sărut a durat două ore…”

“Când am sărutat-o prima oară, voiam să fi făcut asta cu vreo 3 ore înainte, dar de unde tupeu? Puteam spune că eram cel mai mare specialist în săruturi din lume la vremea aceea, pentru că unul singur dura două ore!