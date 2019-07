Adrian Văncică a dat lovitura! Filmul în care joacă a luat premiul cel mare la un prestigios festival

Comedia neagră ”Cadou de Crăciun”, al cărei protagonist este actorul Adrian Văncică, a luat trofeul pentru cel mai bun scurt metraj în cadrul festivalului Palm Springs ShortFest.

Astfel, conform publicației Hollywood Reporter, ”Cadou de Crăciun”, filmul semnat de regizorul Bogdan Mureșanu, a primit premiul cel mai râvnit, Best of the Festival. Anul acesta, în cadrul competiției Palm Springs ShortFest, au fost vizionate 369 de producții. Premiile, distribuite în 22 de categorii, au însumat 86.000 de dolari, inclusiv 26.750 de dolari, în bani cash.

Conform Indiewire.com, Palm Springs Shortfest este festivalul care poate califica filmele câștigătoare în cursa pentru premiul Oscar.

Citește și: Adrian Văncică, despre rolul din ”Cadou de Crăciun”: ”Este inspirat din viața mea”

Scurt-metrajul ”Cadou de Crăciun” îi are în rolurile principale pe Adrian Văncică, Ioana Flora și copilul Luca Toma. Acțiunea filmului se petrece în seara de 20 decembrie a anului 1989. Drama se declanșează atunci când părinții unui băiețel descoperă că fiul lor a pus la poștă o scrisoare către Moș Gerilă, în care spunea că singura dorință a tatălui său este să moară dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu.

Într-un interviu pentru protv.ro, Adrian Văncică a declarat care a fost sursa de inspirație în construirea personajului: ”Viața mea. Fricile alea pe care le trăiește tatăl în film, adică eu, le-a trăit și tata.

A fost o incursiune în trecut...”.

”Am împrumutat elemente de la mine, pentru că eu le-am trait, le-am experimentat pe pielea mea, cum era faptul că ajungeai acasă și, de frig, îți puneai ciorapi de lână. Că așa era! Bine, la noi, era mai rău, că stăteam la etajul patru, undeva, pe colț, și neavând căldură, ne făcuse mama niște halate de molton. Și toți zici că eram la spital.

Eu mi-am făcut temele la lampă. Era frig, era întuneric. Ce să zic? Că așteptam ca nebunu' singurul desen animat de zece minute, duminica, de la ora 13.00, și acuma nu știu cum să fac să-i scot pe copiii mei din tablete și din cele un milion de canale de desene?”, a mai spus actorul Adrian Văncică.

Vezi și: Celentano își face emisiune