Al naibii tratament - cel mai votat film! Campania PRO CINEMA continuă: luni, tu alegi ce vezi la TV  

PRO CINEMA le-a oferit telespectatorilor șansa să aleagă ce film vor să vadă, în fiecare seară de luni, până pe 28 august. Săptămâna aceasta, oamenii au ales, iar aseară, de la 20:30, a fost difuzată comedia Al naibii tratament! (Anger management), o peliculă savuroasă cu Jack Nicholson și Adam Sandler.

Pentru lunea viitoare, pe 03 iulie, cei de acasă pot vota una dintre următoarele producții: The Hit List – Lista, The Art Of The Steal – Arta hoţiei, Before I Go to Sleep – Înainte să adorm. Tot ce trebuie să facă este să scaneze codul QR care va apărea pe ecran sau pot accesa direct platofrma: procinema.ro/alegefilmul și să-și voteze favoritul.

Iubitorii de filme de acțiune pot alege The Hit List – Lista, o peliculă despre o întâlnire cutremurătoare, cu Christian Slater și Cuba Gooding Jr. în rolurile protagoniștilor. Pentru cei care preferă să încheie seara cu râsete, pot vota comedia The Art Of The Steal – Arta hoţiei, o producție despre arta de a fura.. artă! În rolurile principale se regăsesc Jay Baruchel, Kurt Russell și Matt Dillon. Telespectatorii care își doresc o seară cu mister, pot opta pentru varianta thriller - Before I Go to Sleep – Înainte să adorm, un titlu bazat pe un bestseller mondial, cu Nicole Kidman, Colin Firth și Mark Strong.

Pe langa oportunitatea de a alege ce vor să vadă la PRO CINEMA, cei care votează filmul câștigător, intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 50 de abonamente VOYO, valabile pentru o lună - mai multe informații în regulament. Campania durează până pe 28 de august, iar telespectatorii pot alege, în fiecare săptămână, unul dintre cele trei filme disponibile pe site.

Alege filmul de luni, la PRO CINEMA!