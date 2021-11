Alex Bodi a fost pus în libertate după 30 de zile! Ce mesaj a transmis la ieșirea din închisoare 

Alex Bodi a fost eliberat ieri seară din închisoare, după ce magistrații au decis ca acesta să fie plasat în control judiciar în urma acuzațiilor care îi sunt aduse. Omul de afaceri a vorbit despre perioada petrecută în închisoare și a subliniat că familia i-a fost cel mai mare sprijin în perioada dificilă pe care a traversat-o.

Alex Bodi a fost eliberat, după în care s-a aflat în spatele gratiilor. Între acuzațiile care i-au fost aduse se numără spălarea de bani, proxenetismul și traficul de persoane.

Magistrații au decis ca omul de afaceri să fie plasat sub control judiciar, ceea ce înseamnă că nu va putea părăsi țara decât dacă declară acest lucru în mod oficial. Timp de 60 de zile va fi nevoit să respecte o serie de interdicții pentru a nu ajunge în arest la domiciliu sau arest preventiv.

La scurt timp după întoarcerea acasă, Alex Bodi a scris un mesaj în care a vorbit despre perioada prin care a trecut și importanța pe care familia o are în viața sa.

"Am ieșit pe la șapte și ceva și primul lucru, am vrut să îmi văd fetița. Întreba zilnic de mine, era afectată, să spun așa, emoțional. M-am dus, de fapt, a adus-o finul meu, am stat, am mâncat și apoi am mers acasă. A fost emoționant, atât din partea mea, cât și din partea ei, este o legătură tată-fiică, e mereu mai puternică decât orice. De ea mi-a fost cel mai dor, dar și de fiica mea cea mare, mai ales că a fost ziua ei luna trecută și nu am putut să plec, dar o să o revăd și pe ea curând”, a povestit Alex Bodi.

Alex Bodi a subliniat că familia a reprezentat întotdeauana un sprijin moral pentru el. ”Familia este un sprijin moral, întotdeauna, și părinții sunt cei care sunt lângă tine toată viața, familia, de fapt. Totul e bine, în regulă, sper să fie și mai bine", a concluzionat afaceristul.

