Alex Bodi și Daria Radionova se gândesc deja la nuntă, după ce au petrecut primul Crăciun împreună

Alex Bodi a uitat-o pe Bianca Drăgușanu, iar acum pare mai fericit ca niciodată în brațele rusoaicei Daria Radionova.

Chiar dacă nu a avut o perioadă foarte bună pentru el, fiind acuzat de trafic de persoane, proxenetism și șantaj, Alex Bodi a fost mutat în arest la domiciliu, chiar înaintea sărbătorilor.

Chiar dacă toți se așteptau să îl vadă de Crăciun alături de Bianca Drăgușanu, ei bine, milionarului i-a fost alături Daria Radionova, femeia despre care se spune că l-a cucerit încă de când era împreună cu Bianca.

Citește și: Cine este iubita lui Alex Bodi. Excentrica Daria Radionova duce o viață de lux

Cei doi par foarte îndrăgostiți, iar de Crăciun le-au oferit fanilor de pe Instagram o mare surpriză. Alex și Daria s-au fotografiat lângă brad și nu au ezitat să posteze imediat poza. “Dumnezeu te supune la încercări grele ca sa vadă cât poți fi de puternic, sa te rupă de cei greșiti din viața ta ,dar și să-ți scoată in cale suflete care să-ți fie alături,iar tu ești un înger pe care El mi l-a trimis in viața mea!”, a fost mesajul lui Bodi.

Mai mult, se pare că Alex Bodi și Daria Radionova se gândesc la căsătorie și chiar la copii. Potrivit cancan.ro, în a doua zi de Crăciun Alex Bodi și-a provocat fanii să îi adreseze diferite întrebări, iar el le va răspunde în InstaStory. Una dintre a fost: “Vrem să te vedem însurându-te cu Daria. Pe când nunta?”, la care Bodi a răspuns: : “Cine știe… poate curând, dacă Dumnezeu vrea asta!!”. La întrebarea alti fan, milionarul a confirmat că încă își dorește să aibă doi băieți: “Asta îmi doresc cel mai mult”.

Sursă foto: Instagram Daria Radionova / Alex Bodi / Bianca Drăgușanu



Vezi și: Mariah Carey a scris „All I Want for Christmas Is You” în 15 minute - Trending Review cu Daragiu - episodul 52