Alex Delea, copleșit de emoții: „Azi facem un an de relație”

Alex Delea se bucură de o comunitate impresionantă de admiratori, după ce a câștigat Survivor 2022. În amintirea succesului pe care l-a trăit, fostul concurent a refăcut fotografia cu trofeul din dormitor.

Alex Delea a pozat cu trofeul Survivor 2022 în pat și a scris un mesaj amuzant: „Azi facem un an de relație. La mulți ani nouă”. (vezi galeria foto)

„Vă stă bine împreună”, „Să vă țină”, „Cuplul meu preferat!”, „Vă potriviți perfect”, au continuat fanii în aceeași notă.



Fostul concurent se arată entuziasmat de evenimentele care au urmat după competiție. El spune că nici nu și-a putut imagina ce-l așteaptă acasă:

„31 mai. Astăzi s-a împlinit un an de când s-a terminat Survivor. Mâine, poimâne se împlinește un an de când m-am mutat în București. Se va împlini un an de când am început să cunosc foarte multă lume, în fiecare zi, de când fac lucruri noi. S-au schimbat multe în anul acesta. Țin minte că eram în baracă și toată lumea se gândea cum o să fie la întoarcerea în țară, când vor merge în locurile pe unde au mai fost, cu prietenii, cu familia. Mamăă, frumos...Și eu am zis: mie mi se termină imaginația când ajung în aeroport, nu știu ce o să mi se întâmple. Nu știam unde o să stau, în Constanța sau în București, nu știam dacă o să fie mama și cu mămăița la aeroport. Și... ia uite mă, câte s-au întâmplat!”, a dezvăluit Alex Delea la Insta Story.

Sursă foto: Instagram/ Alex Delea

