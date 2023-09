Alex Velea, detalii din culisele celui mai nou film în care joacă, „Băieți deștepți”: O experiență de neratat

Alex Velea are o supriză pentru fanii săi toamna aceasta: joacă în cel mai așteptat film românesc al toamnei, Băieți Deștepți, care va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie. În film, artistul joacă rolul unui „băiat” rău care se luptă să supraviețuiască în închisoare și este frate cu…Ruby. Artistul a lansat recent și piesa „Vulgar”, iar în videoclipul piesei joacă și protagoniștii din filmul Băieți Deștepți, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu.

Băieți Deștepți, un nou film de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului, spre deliciul publicului. Astfel, toamna aceasta îi vom vedea în Băieți Deștepți pe Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și mulți alții.

Băieți Deștepți este un film de acțiune-comedie care îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.

Din 13 octombrie te vedem în filmul Băieți Deștepti. Cum a fost pe platourile de filmare?

Salutare tuturor. Experiența de la filmări a fost una inedită, pentru că “Băieți Deștepți” are multe cadre folmate în penitenciar, Penienciarul Jilava, ca să fiu mai exact. Ce m-a bucurat și mi-a ușurat munca a fost prezența prietenilor mei Silviu și Tibieriu, personaje principale din film (n.a. Silviu Mircescu și Tiberiu Ioana), cărora vreau să le mulțumesc și să le mai spun încă o dată cât îi respect și apreciez.

Ce rol joci în film: ești băiat bun sau rău?

Joc rolul unui personaj care are și bune și rele, un fel de Yin și Yang. Într-un fel e un băiat rău, deși are niște trăsături sufletești care mai degrabă descriu un om sensibil. O să vă convingeți după ce vedeți filmul.

Cum te-ai pregătit pentru rol?

Mi-am învățat foarte bine replicile. Am cerut detalii, să înțeleg cum și-ar dori regizorul să conturez acest personaj și am încercat să fiu cât pot eu de bun, în sensul de a părea cât mai credibil în această ipostază. Aceea de deținut care se teme pentru viața lui, intră în fel de fel de necazuri, unele terminându-se cu bătăi crunte.

Ruby este sora ta în film…cum a fost la filmările cu ea?

A fost foarte simplu și mișto. Părem credibili în ceea ce facem pentru că în realitate suntem prieteni foarte buni. Țin mult la ea. Ne știm de 12, 13 ani și între timp am ajuns ca frații. Tocmai d-aia scena cu noi doi pare ruptă din realitate. Bravo, soro!

Ce înseamnă pentru tine `băieți deștepți`?

Băieți deștepți… în accepțiunea mea cred că ceva un pic diferit decât ceea ce înseamnă în film. Pentru mine băieții deștepți trebuie să fie niște tipi educați, posesori de bun-simț, care știu să se comporte în societate indiferent de mediu sau persoanele cu care interacționează și care eventual au reușit în viață să-și găseasca drumul. De aici și reușita materială.

Îți doreai să încerci și actoria, este un parcurs profesional pe care vrei să continui?

Cu siguranță. Îmi place această artă și vreau să iau contact cu această lume și să fiu din ce în ce mai bun. Să ajung ca lumea să mă placă și pentru acest talent.

În videoclipul noii tale piese, Vulgar, joacă și protagoniștii din filmul Băieți Deștepți, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu. Să înțelegem că s-au legat prietenii pe platourile filmului?

Pe băieți îi știu de ceva timp, suntem prieteni de niște ani. Silviu chiar îmi e rudă, pentru că eu și Antonia le-am botezat băiețelul. Țin mult la ei. Îi respect și am de învățat multe stând în preajma lor.

Spune-ne mai multe despre noua ta piesă.

Piesa “Vulgar” este a lui YNY Sebi în colaborare cu mine. Este o piesă cu un balans aparte care te stârnește. Îți dă chef de viață și te face să dansezi. Este o piesă produsă de fratele meu Boier Bibescu și am scris-o special pentru acest film.. cred că e o piesă de succes.

Dacă Alex Velea nu ar fi artist, ar fi…

Mi-e greu să mă văd altceva decât ceea ce sunt azi, deși pe diploma pe care-o dețin, pe care am primit-o după terminarea facultății, scrie “inginer”.

Ești un om activ, ai o mulțime de proiecte, concerte etc. Cum echilibrezi viața personală vs. cea profesională? Cum îți faci timp pentru toate?

Încerc să le fac pe toate. Să stau cât pot de mult cu familia dar să mă și dezvolt pe partea artistică. Cumva încă pot să le îmbin pe toate. Am noroc că o am pe Antonia, jumătatea vieții mele care mă organizează, eu fiind mai “împrăștiat”.

Un lucru pe care nu îl știe lumea despre Alex Velea este că…

Nu îmi plac mașinile.

Alături de actorii ce îi interpretează pe cei trei polițiști, protagoniștii filmului, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe marile ecrane o vedem pe Olimpia Melinte în rolul Elenei, coordonatoarea echipei polițiste, dar și pe Cristian Iacob, de data aceasta în rolul notoriului Narcis. Din distribuția filmului fac parte și artiști autohtoni îndrăgiți, precum Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie, Johny Romano și Dan Bursuc.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).

Producția Băieți Deștepți va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=fuCZNVkc5Ag

