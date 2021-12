O provocare periculoasă! Alexa, asistentul vocal de la Amazon, i-a sugerat unei fete de 10 ani să atingă cu o monedă ștecherul pe jumătate introdus în priză. Sugestia a venit după ce fata i-a cerut Alexei o „provocare de făcut”.

„Conectează un încărcător de telefon cam jumătate într-o priză de perete, apoi atinge cu un bănuț partea metalică”, a spus difuzorul inteligent.

Întregul incident a fost descris pe Twitter de mama fetiței, Kristin Livdahl. Femeia a povestit că ea și fiica ei făcuseră o provocare fizică pornind de la un exercițiu recomandat de un profesor de educație fizică pe YouTube, dar fata a mai vrut o provocare.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8