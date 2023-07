Alexandra Stan iubește din nou! Cântăreața a publicat prima imagine cu iubitul fotbalist

Alexandra Stan iubește din nou. După ce s-a speculat că aceasta ar trăi o poveste de dragoste cu Altay Bay, portarul celor de la Fenerbahce, cântăreața a dezvăluit, în sfârșit, cine este noul bărbat din viața ei. Într-adevăr, artista se iubește cu un fotbalist, însă nu cel menționat mai sus, ci George Pușcaș, care joacă la Genoa. Iată cum s-au afișat cei doi.

După mai multe relații tumultoase, Alexandra Stan iubește din nou. Autorea hit-ului Mr. Saxobeat a apărut pe rețelele sociale în compania fotbalistului George Pușcaș, dându-le de înțeles fanilor că ar forma un cuplu.

Aceasta se află momentan în vacanță în Grecia, unde se bucură de soare, plajă și distracție. Se pare că alaturi de ea este și George Pușcaș. Într-una dintre fotografiile publicate de Alexandra Stan, sportivul apare foarte aproape de ea, cu brațul după gatul acesteia, în timp ce pare că îi șoptește ceva la ureche.

Fotogafia cu cei doi vine la scur timp după ce cântăreață declara pentru cancan.ro cum sta la capitolul dragoste, negând că ar exista un bărbat în viața ei:

„Nu e nimeni, serios. Și nu vorbesc cu nimeni, adică am scris o piesă despre Bobo, despre sufletul meu pereche, băiatul ăla pe care l-am cunoscut anul trecut de ziua mea, la Tel Aviv. Și acum am făcut o piesă despre el. El este sufletul pereche, dar nu suntem într-o relație, el stă oricum în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani, nu se pune!".

Cine este George Pușcaș

George Pușcaș este unul dintre fotbaliștii generații noi. În vârstă de 27 de ani, fotbalistul joacă în prezent la Genoa, echipă care l-a împrumutat de la Reading în vara anului trecut. Cariera sa a început la Liberty Oradea, după care a fost remarcat de Internazionale Milano, care l-a adus întâi sub formă de împrumut, apoi transferat direct.