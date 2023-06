Alexandra Stan lanseaza cel mai nou single – „Bobo”

Alexandra Stan a demonstrat de-a lungul timpului că este o artistă versatilă și talentată, iar piesa „Bobo" este doar o altă confirmare a acestui fapt. Beat-urile dance și versurile captivante creează o experiență sonoră inedită pentru toți ascultătorii.

Produsă de Manuel Riva și Nick Ribbens, piesa îmbină elementele din muzica dance contemporană cu amprenta muzicală unică a Alexandrei.

Vorbind despre inspirația din spatele piesei „Bobo”, Alexandra Stan declară: „Anul trecut am fost pentru prima oara la Tel Aviv pentru a celebra ziua mea de 33 de ani. Acolo l-am cunoscut pe Bobo, cu care m-am conectat imediat la nivel spiritual, iar două săptămâni mai târziu am scris această piesă alături de talentații Manuel Riva și Nick Ribbens. Acum, un an mai târziu, cu o zi înainte de ziua mea, dăruiesc tuturor cel mai frumos cadou!”

Videoclipul piesei „Bobo” este o sărbătoare vizuală, combinând coregrafie, culori vibrante și îl are în prim-plan chiar pe cel ce a fost inspirația piesei - Bobo. Regizat de Bogdan Daragiu, videoclipul completează perfect vibrația energică a melodiei fanii bucurând-se de o explozie de energie și carisma ce îi va lăsa hipnotizați.

Hiturile anterioare ale Alexandrei, cum ar fi „Mr. Saxobeat”, „Lemonade” și „Dance” au strâns miliarde de stream-uri și au ocupat poziții importante în topuri pe tot globul, asigurandu-i încă o data statutul de pop icon. Cu „Bobo”, Alexandra Stan își demonstrează încă o dată capacitatea de a crea imnuri pop-dance, care rezonează cu publicul de toate vârstele și aduce un suflu nou în industria muzicală.

Alexandra Stan este o cântăreață și interpretă, cunoscută pentru hiturile sale de top, precum „Mr. Saxobeat”, „Lemonade” și „Come into My World”. Cu un amestec unic de sunete pop, dance și influențe din muzica electronică, ea a captivat publicul din întreaga lume și a strâns miliarde de stream-uri pe diverse platforme. Alexandra Stan continuă să depășească limitele prin muzica ei și spectacolele electrizante, solidificându-și poziția de una dintre cele mai proeminente figuri din muzica pop contemporană.

Sursă foto: Alexandra Stan/Instagram, Arhivă PROTV