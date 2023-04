Alice Halpert, Chief of public affairs Beach, Please!: Vrem să susținem tinerii să își urmeze visurile

Alice Halpert, Chief of public affairs Beach, Please!, vine cu detalii interesante despre cel mai așteptat festival al anului, de la Malul Mării! 4 zile și 4 nopți de muzică și distracție, peste 40.000 metri pătrați de plajă, 3 scene uriașe și cei mai apreciați artiști internaționali și români - de toate vor avea parte cei 160 000 de oameni care vor ajunge anul acesta la festival.

Câți vizitatori sunt așteptați anul acesta la festival?

Anul acesta ne pregătim pentru un festival de 10 ori mai mare decât cel de anul trecut. 4 zile și 4 nopți de muzică și distracție, peste 40.000 metri pătrați de plajă și 3 scene pe care veți vedea unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali, dar și cei mai apreciați artiști din România. Așteptăm la malul mării peste 160 k vizitatori, dublu față de anul trecut, unde am avut un trafic estimate de 80k.

Ce aduce nou ediția cu numărul doi?

După editia de succes de anul trecut, ne dorim să oferim publicului o experiență și mai completă – totul este la superlativ, anul acesta. Scena Main aduce nume ca Dababy, Central Cee, 6ix9ine, NLE Choppa și Sfera Ebbasta pentru prima dată în România, alături de cei mai iubiți artiști hip-hop din România – BUG Mafia, Puya, NANE, IAN, Rava, Killa Fonic și mulți mulți alții. Mai mult de atât, scena va îmbina diferite stiluri muzicale cu momente surpriză din partea celor mai mari artiști pop de la noi printre care Delia, INNA, Carla’s Dreams, The Motans, dar și DJ acts internaționale ca Afrojack, Vinai, Lucas & Steve, NERVO, Majestic. Distracția va fi la cote maxime în fiecare zi de la deschidere și până la răsăritul soarelui – scena Sunrise, a doua scenă a festivalului, aduce atât momente surpriză din partea celor mai fresh artiști de hip-hop de la noi, cât și un after spectaculos care va ține până la 8 dimineața în fiecare zi! Pe lângă line-up-ul incendiar de anul acesta, Beach Please este de 10x mai mare în 2023, așa cum spuneam și mai devreme: avem 4 zile de festival, peste 40.000 metri pătrați de plajă și cel mai mare food court din festivalurile românești de până acum.

Din punct de vedere organizare, care e cea mai mare surpriză pe care o pregătiți?

În afara faptului că ne-am mărit considerabil și că am extins programul de festival, ar mai fi de menționat că anul acesta avem 3 corturi – nu unul – iar cortul de anul trecut care este și cel mai mare din Estul Europei va fi amplasat la scena Sunrise. Vom construi un pod în Costinesti pentru a uni cele 2 plaje pe care se va desfășura festivalul, iar zona VIP va fi de-a dreptul spectaculoasă.

Care sunt fazele de pregătire a lineup-ului, de selecție a artiștilor?

Beach Please este în primul rând un festival loial tinerei generații, cel mai important pentru noi este să le oferim un eveniment de neuitat, unde muzica îi aduce împreună și de unde vor pleca cu amintiri de păstrat. Misiunea noastră se traduce în selectia artiștilor pentru line-up – ascultăm feedback-ul publicului, urmărim trend-urile muzicale și alegem cei mai potriviți și spectaculoși artiști pentru Beach, Please!.

Care e cea mai frumoasă parte a jobului tău? Dar și cea mai grea?

O întrebare interesantă pentru mine – asta pentru că am mai multe roluri în cadrul festivalului, anul trecut m-am ocupat de partea de program, scenă și comunicarea cu artiștii, dar am fost și vocea Beach Please. Anul acesta, pe lângă cele 2 atribuții se mai adaugă și rolul de public affairs officer unde misiunea mea este să comunic pubicului larg ce înseamnă festivalul nostru, care ne este misiunea și ce aducem noi de fapt în industria festivalurilor din România. Cea mai frumoasă parte a job-ului meu cred că este satisfacția de la finalul unei zile de festival care a decurs exact așa cum trebuia.

Unde vă doriți să ajungă Beach, Please! peste 5 ani să spunem?

The sky is the limit – avem planuri foarte mari pentru următorii ani, atât pe partea de festival, cât și pe partea de conținut. Beach Please este o platformă pentru tânăra generație și plănuim să extindem acest aspect, vrem să susținem tinerii să își urmeze visurile și avem multe acțiuni în plan pentru asta, stay close!

VOYO este partener media Beach, Please! și concertul poate fi urmarit online pe platformă.